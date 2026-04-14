Wypadek w lesie koło Tarnowa. 60-latka uderzyła zerwana lina, na miejsce wezwano śmigłowiec LPR

Tomasz Piszczek
2026-04-14 12:30

W miejscowości Bogoniowice w powiecie tarnowskim doszło do groźnego wypadku podczas prac leśnych. 60-letni mężczyzna został uderzony w głowę przez zerwaną linę, gdy próbował wraz z dwoma innymi mężczyznami powalić drzewo. Poszkodowany, po ewakuacji przez strażaków z trudno dostępnego terenu, został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR.

Wypadek podczas pracy w lesie w Bogoniowicach

Autor: KM PSP w Tarnowie/ Materiały prasowe
  • Do groźnego wypadku doszło podczas prac leśnych w lesie koło Tarnowa. 
  • 60-letni mężczyzna został uderzony w głowę przez zerwaną linę stalową. 
  • Policja bada okoliczności zdarzenia. Co było jego bezpośrednią przyczyną? 
Interwencja służb w trudnym terenie

Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb ratunkowych we wtorek, 14 kwietnia 2026 roku przed godziną 11:00. Na miejsce, do prywatnego lasu w miejscowości Bogoniowice, zadysponowano zastępy straży pożarnej, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz patrol policji.

- Zgłoszenie dotyczyło wypadku podczas prac leśnych. W wyniku zdarzenia poszkodowany został mężczyzna w wieku około 60 lat. Znajdował się w trudnym terenie – informuje mł. kpt. Dominik Ryba, Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Tarnowie.

Po zabezpieczeniu medycznym przez ratowników, poszkodowany został ewakuowany przez strażaków z miejsca zdarzenia. Ze względu na trudne warunki terenowe, do transportu mężczyzny użyto quada ze specjalistyczną przyczepką. Następnie poszkodowany został przekazany załodze Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i przetransportowany drogą powietrzną do szpitala w Tarnowie. W działaniach ratowniczych brało udział łącznie 15 strażaków.

Jak doszło do wypadku?

Według wstępnych ustaleń policji, przyczyną zdarzenia było zerwanie się liny podczas próby powalenia drzewa. Jak wyjaśnia asp. sztab. Paweł Klimek z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, trzech mężczyzn w wieku około 60 lat przyjechało do lasu ciągnikiem rolniczym w celu przeprowadzenia wycinki.

- Założyli linę, ale ta zerwała się podczas próby naciągania. Uderzyła jednego z mężczyzn w głowę. Ten został odepchnięty na drzewo i z urazem głowy trafił LPR-em do tarnowskiego szpitala – relacjonuje policjant.

Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze policji prowadzą czynności dochodzeniowe, w tym oględziny oraz badanie trzeźwości uczestników zdarzenia. Postępowanie wyjaśniające okoliczności wypadku będzie prowadził najprawdopodobniej Komisariat Policji w Ciężkowicach.

