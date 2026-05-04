Twój pies też by tak potrafił? W Tarnowie odbędą się Odlotowe Zawody Agility

W Tarnowie odbędą się ogólnopolskie zawody agility dla psów.

Na torach przeszkód zmierzy się ponad 120 zawodników z całej Polski.

Czy każdy pies może wziąć udział? Sprawdź, co jest najważniejsze w tym sporcie.

Na torach zmierzy się nawet 120 zawodników. Mowa o Odlotowych Zawodach Agility dla psów, które pod koniec maja odbędą się w Tarnowie. Zapowiada się widowiskowa impreza dla całych rodzin. Wydarzenie zgromadzi zawodników z całej Polski. Celem tej imprezy jest promocja nowoczesnych sportów kynologicznych i aktywności z psem.

- Agility to jest sport, który polega na pokonywaniu toru przeszkód przez psa, a obok biegnie jego przewodnik. Liczy się jak najkrótszy czas i bezbłędny przebieg. Psy biegają dwa, trzy tory, które układa sędzia. Po ułożeniu toru następuje zapoznanie. To trwa parę minut i później każdy piesek przebiega tor jeden raz. Takich torów jest dwa, trzy. Jeśli chodzi o przeszkody to tutaj główne są hopki i tunele. Pies musi przeskoczyć przez hopkę albo przejść przez tunel. Oprócz tego mamy palisadę, kładkę i huśtawkę. To są już takie większe, gabarytowe przeszkody, na których pies musi zaliczyć odpowiednio strefę - wyjaśnia organizatorka Odlotowych Zawodów Agility w Tarnowie – Oliwia Babiarz.

Zawody przeznaczone są dla psów, które już od pewnego czasu pracują i są szkolone pod kątem posłuszeństwa i wykonywania konkretnych zadań. Organizatorzy spodziewają się przyjazdu nawet 120 zawodników z różnych stron Polski, ale zapowiedziało się też kilka osób z zagranicy. Inicjatorzy podkreślają, że zawody mają być zabawą, zarówno dla psów, jak i właścicieli:

- U nas w klubie bardzo stawiamy właśnie na fun, dobrą zabawę i komfort psa i człowieka. Wiadomo, to jest zawsze gdzieś tam na pierwszym miejscu. I jeśli to rzeczywiście przynosi parze satysfakcję i wygląda to ładnie już, ta komunikacja jest zgrana, to dopiero wtedy zapraszam ich na zawody, żeby sobie pokonkurowali. Ale wiadomo, najpierw jest praca, pies musi zrozumieć, człowiek musi zrozumieć, musi się wszystkiego nauczyć, żeby to wyglądało płynnie, nie było żadnych zgrzytów między psem a człowiekiem i dopiero wtedy taka para może przystąpić do zawodów.

Organizatorzy zachęcają mieszkańców Tarnowa i regionu do odwiedzenia tarnowskiego lądowiska w trakcie trwania rywalizacji. Proszą jedynie, by ze względu na komfort psów, biorących udział w zawodach, swoje własne czworonogi wyjątkowo zostawić w domach. Zapewniają, że wydarzenie będzie świetną okazją do porozmawiania z pasjonatami, dowiedzenia się czegoś o zawodach agility, a także o cechach poszczególnych ras psów, jeżeli ktoś dopiero rozważa adopcję czworonoga:

- Sport to jest naprawdę coś pięknego, trenowanie z psem. Uważam, że każdy właściciel powinien się tutaj pochylić nad tym, żeby trochę popracować ze swoim psem. Już tutaj nie mówię o agility, treningach nie wiadomo czego, ale nawet robienie sztuczek codziennie po 5 minut, to już tworzy jakąś więź, to już męczy trochę tego psa i sprawia, że musi myśleć, wymyślać. (…) Uważam, że każdy piesek nadaje się do wszystkiego, jeśli jest zdrowy oczywiście, bo jeśli ma przeciwwskazania zdrowotne, no to już nie bardzo. Ale jeśli jest zdrowy, jest młody czy starszy, to zawsze to co chcemy z nim robić, możemy dostosować do psa. Jeśli mamy staruszka, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby robił jakieś proste sztuczki, żeby się męczył właśnie w ten sposób, żeby pracował w ten sposób. A jeśli mamy młodego psa, jak najbardziej możemy z nim zacząć ćwiczyć agility. Każdy pies może pracować, każdy pies może ćwiczyć, tylko najważniejsze jest to, żeby dobrać te ćwiczenia, poziom trudności do wieku i możliwości psa – dodaje Oliwia Babiarz.

Odlotowe Zawody Agility będą się odbywały 30 i 31 maja 2026 na lądowisku przy ul. Lotniczej w Tarnowie. Organizują je wspólnie: Związek Kynologiczny w Polsce oddział Wieliczka i klub Sportowy Agility Tarnów. Imprezę poleca Radio ESKA, a więcej na temat imprezy i szkolenia psów w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU.

