Tarnów debiutuje w przewodniku Michelin. Ta restauracja zachwyciła inspektorów

Słowa nie są w stanie opisać radości i dumy, które dzisiaj czujemy. Z ogromnym wzruszeniem i wypiekami na twarzach pragniemy ogłosić, że Restauracja Aurora została oficjalnie uwzględniona w legendarnym Przewodniku Michelin! To dla nas naprawdę wielkie, wręcz kosmiczne wyróżnienie. Coś, co jeszcze kilka lat temu było marzeniem, dziś stało się rzeczywistością. Jesteśmy dumni podwójnie, ponieważ Aurora jest PIERWSZĄ restauracją w historii Tarnowa, która otrzymała to prestiżowe wyróżnienie! To historyczny moment nie tylko dla nas, ale i dla całej gastronomii w naszym ukochanym mieście.

​Ten sukces nie wydarzył się jednak sam. Na tę jedną linijkę w przewodniku pracował sztab wspaniałych ludzi.​Chcemy z całego serca podziękować: ​Naszym Pracownikom – Wasza pasja, perfekcjonizm, nieprzespane godziny i serce wkładane w każdy talerz oraz każdy uśmiech na sali doprowadziły nas na kulinarny szczyt. Jesteście najlepsi! ​Wszystkim, którzy budowali Aurorę przez ostatnie parę lat – każdemu, kto dołożył choćby najmniejszą cegiełkę do rozwoju tego miejsca, wspierał nas w trudnych momentach i wierzył w naszą wizję od samego początku. I oczywiście dziękujemy Wam – naszym Gościom. Bez Waszego apetytu na dobrą kuchnię i Waszej obecności Aurora nie miałaby swojej duszy.

Obiecujemy, że nie zwalniamy tempa. To wyróżnienie to dla nas ogromny motywator, by karmić Was jeszcze piękniej i smaczniej.​Świętujcie dziś razem z nami! Rezerwujcie stoliki i wpadajcie sprawdzić, jak smakuje jakość doceniona przez samego Michelina! - czytamy we wpisie restauracji Aurora.