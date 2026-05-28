Powiat tarnowski podnosi wynagrodzenia rodzin zastępczych. „Myślę, że to nie jest ostatnie słowo”

2026-05-28 15:10

Rodziny zastępcze i osoby pełniące funkcję pogotowia rodzinnego w powiecie tarnowskim otrzymają wyższe wynagrodzenia. Decyzję w tej sprawie podjęli radni podczas sesji 28 maja.

Podwyżki dla rodzin zastępczych

Rodziny zastępcze zawodowo opiekujące się dziećmi w powiecie tarnowskim mogą liczyć na wyższe wynagrodzenia. Podczas czwartkowej sesji radni zdecydowali o zwiększeniu świadczeń dla osób, które na co dzień zajmują się dziećmi wymagającymi opieki i wsparcia. Zmiany obejmą również osoby pełniące funkcję pogotowia rodzinnego. Według przyjętych ustaleń wynagrodzenia wzrosną średnio o około 300 złotych. Podwyżki mają wejść w życie wraz z ustawowym wzrostem wynagrodzeń obowiązującym od 1 czerwca 2026 roku. 

Jak podkreśla Anna Górska, dyrektorka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, sytuacja zarobkowa rodzin zastępczych nadal pozostaje trudna. Zaznacza jednak, że samorząd będzie szukał kolejnych możliwości poprawy warunków wynagradzania.

- Myślę, że może uda nam się jeszcze wygospodarować środki w budżecie i w tym roku pojawi się kolejna podwyżka. Nie chcę jednak deklarować, że na pewno tak będzie, raczej mówię o takiej możliwości. Ja cały czas nad tym myślę, planuję i ubolewam. Myślę, że to nie jest ostatnie słowo i być może zdążymy w tym roku jeszcze coś podnieść - podkreśla dyrektor Górska.

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji na temat utworzenia rodziny zastępczej mogą zgłaszać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Urszulańskiej 19 w Tarnowie. Placówka działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

