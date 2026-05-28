Czwartek okazał się czarnym dniem na drogach w Tarnowie, gdzie w ciągu zaledwie półtorej godziny doszło do dwóch poważnych wypadków.

Na przejściu dla pieszych potrącony został 14-letni chłopiec, a niedługo później na ruchliwym skrzyżowaniu zderzyły się aż trzy pojazdy.

Policja ujawnia wstępne przyczyny obu zdarzeń. Dowiedz się, jakie błędy doprowadziły do tej serii wypadków i kto trafił do szpitala.

Potrącenie 14-latka na przejściu dla pieszych

Do pierwszego zdarzenia doszło w czwartek, 28 maja 2026 roku, około godziny 7:30 na ulicy Narutowicza w Tarnowie. Jak wynika z pierwszych ustaleń, kierujący samochodem osobowym marki Honda, około 80-letni mężczyzna, z nieustalonych na ten moment przyczyn nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu.

W wyniku potrącenia poszkodowany został 14-letni chłopiec. Został on przetransportowany do szpitala w Tarnowie. Na szczęście jego obrażenia nie zagrażają życiu. Badanie wykazało, że kierujący pojazdem był trzeźwy. Szczegółowe okoliczności i przyczyny tego wypadku będą wyjaśniane przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Zderzenie na skrzyżowaniu ulic Spokojnej i Krzyskiej

Niespełna półtorej godziny później, około 8:50, służby ratunkowe zostały wezwane do kolejnego poważnego zdarzenia. Na skrzyżowaniu ulic Spokojnej i Krzyskiej doszło do zderzenia trzech pojazdów: samochodu osobowego, dostawczego oraz ciężarowego.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca samochodem osobowym prawdopodobnie wjechała na skrzyżowanie przy czerwonym świetle, nie ustępując pierwszeństwa innym pojazdom - poinformował Radio ESKA oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, asp. Kamil Wójcik.

Kobieta kierująca osobówką została poszkodowana i z obrażeniami niezagrażającymi jej życiu trafiła do szpitala. Potwierdzono, że w chwili zdarzenia była trzeźwa. Na miejscu trwają czynności policyjne mające na celu dokładne ustalenie przebiegu wypadku.

