W Brzesku doszło do tragicznego zdarzenia, w którym dwóch mężczyzn z nieznanych przyczyn spadło z wysokiej skarpy do rzeki Uszwicy.

Podczas gdy jeden z poszkodowanych o własnych siłach wydostał się na brzeg, drugiego mężczyznę wyciągnęli strażacy, jednak jego życia nie udało się uratować.

Służby badają dokładne okoliczności i przyczyny tego dramatycznego wypadku. Dowiedz się, jakie są pierwsze ustalenia śledczych w tej sprawie.

Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Radia ESKA.

Dramatyczna akcja ratunkowa nad Uszwicą

Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb w środowe popołudnie. Jak wynika z pierwszych ustaleń, do zdarzenia doszło w Brzesku w rejonie ulicy Solskiego oraz drogi krajowej nr 94. Dwóch mężczyzn z nieustalonych na ten moment przyczyn spadło z wysokiej skarpy do rzeki Uszwicy.

Jeden z poszkodowanych zdołał o własnych siłach wydostać się z wody. Drugi mężczyzna pozostał w nurcie rzeki. Na miejsce natychmiast zadysponowano jednostki straży pożarnej, które podjęły akcję ratunkową. Po wyciągnięciu poszkodowanego na brzeg został on przekazany przybyłemu na miejsce Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Niestety, pomimo podjętych działań, lekarz stwierdził zgon mężczyzny.

Śledztwo pod nadzorem prokuratora

Na miejscu tragedii przez kilka godzin pracowały służby. Teren został zabezpieczony przez funkcjonariuszy policji, którzy pod nadzorem prokuratora prowadzili czynności dochodzeniowo-śledcze. Ich celem jest ustalenie dokładnego przebiegu oraz przyczyn tego tragicznego zdarzenia.

W działaniach na miejscu brały udział zastępy Państwowej Straży Pożarnej, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz patrole policji. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Brzesku.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!

Śmiertelny wypadek w powiecie tarnowskim. Nie żyje rowerzystka

3

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Miasta na literę "L". Masz powiedzieć, w jakim są kraju Pytanie 1 z 12 Standardowo na start Europa. Lyon to miasto: belgijskie francuskie holenderskie Następne pytanie