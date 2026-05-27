Wydają fortunę na „stare” auta: Elita BMW zjeżdża do Chotowej na Germanfest International

Czołówka miłośników BMW z całej Europy zbiera się na Germanfest International 2026 w Chotowej, by zaprezentować spektakularne projekty tuningowe.

Tylko 200 starannie wyselekcjonowanych aut, odbudowanych od podstaw z oryginalnych części, weźmie udział w tym prestiżowym wydarzeniu.

Sprawdź, dlaczego pasjonaci inwestują fortuny w klasyczne modele i co czeka na gości podczas wyjątkowej parady BMW!

Na to wydarzenie zjeżdża czołówka topowych projektów tuningowanych samochodów tej niemieckiej marki. Uczestnicy przechodzą surową selekcję, by ostatecznie móc pochwalić się efektami pracy, swoją pasją i doświadczeniami w odrestaurowywaniu aut. Doroczny zlot miłośników BMW odbędzie się 6 czerwca 2026, w ośrodku Grand Chotowa pod Tarnowem. Dominują tam klasyki, czyli lata 80. i 90. Tych modeli jest najwięcej, ale przybywa też nowych samochodów, produkowanych po roku 2000.

- Skupiamy miłośników marki BMW, ludzi, którzy kochają samochody i zajmują się ich tuningiem. Nie jest łatwo się do nas dostać, ponieważ utrzymujemy wysokie standardy, jeśli chodzi o jakość. Wszystkie wykorzystane części muszą być oryginalne, nie dopuszczamy żadnych podróbek. Przyjeżdżają do nas uczestnicy z całej Polski, ale i wielu krajów europejskich. Sobota będzie takim dniem otwartym, żeby można było nas odwiedzić i zobaczyć auta z bliska. Przygotowaliśmy szereg atrakcji: pokazów, prezentacji i konkursów. Można będzie porozmawiać z właścicielami aut i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia - zapowiada Bartłomiej Kozioł, organizator wydarzenia.

POSŁUCHAJ: na GERMANFEST 2026 w Chotowej zaprasza organizator Bartłomiej Kozioł

W ramach Germanfest 2026 przygotowano szereg ciekawych zabaw i konkursów, ale finałem wydarzenia będzie doroczna parada samochodów marki BMW drogami regionu. Uczestnicy zlotu pokonają w sumie około 30 kilometrów. W kawalkadzie będzie można zobaczyć tuningowane wozy pokazowe, ale również samochody widzów odwiedzających zlot, którzy też mogą dołączyć do parady. Jak przekonuje organizator wydarzenia, z miłości do „beemek” się nie wyrasta:

- U mnie w domu nie ma innego samochodu od chyba 20 lat, jak BMW. Z tą marką jestem związany, można powiedzieć, od momentu, kiedy zrobiłem prawo jazdy i tylko takie samochody są w moim garażu. (…) BMW to jest ogromna społeczność. Chyba tutaj w naszym kraju nie ma drugiej takiej marki, która ma tak wielką społeczność aktywną we wszelkiego rodzaju imprezach, zlotach. Jest mnóstwo samochodów, mnóstwo projektów. Ci ludzie bardzo chcą się spotykać, chcą pokazywać te swoje samochody. Także takich większych i mniejszych klubów, stowarzyszeń jest w naszym kraju bardzo dużo. Ta marka po prostu ma się od wielu, wielu lat bardzo dobrze – dodaje Bartłomiej Kozioł.

Zdecydowana większość projektów, jakie będzie można zobaczyć podczas Germanfest w Chotowej, to auta rozebrane do „gołej” karoserii i odbudowane od zera - blacharsko, lakierniczo, z nowym wnętrzem, tapicerką i zawieszeniem. Często kwota, jaka została zainwestowana, przewyższa wartość nowego samochodu, ale dla pasjonatów nie to jest najważniejsze.

- Nie ma czegoś takiego, że ktoś powie, że projekt jest skończony. Każdy projekt będzie zawsze wymagał jakiś tam inwestycji, bądź prac przy nim. Ale to chyba o to chodzi. Ja wielokrotnie tłumaczyłem tutaj osobom związanym z naszym gronem, że najciekawsza jest ta droga, czyli budowanie tego projektu krok po kroku, bo już tam sam ten efekt jakby finalny, wiadome, cieszy każdego właściciela, ale najciekawsza jest moim zdaniem ta droga, czyli powstawanie od zera do takiego już konkretnego projektu – przekonuje Bartłomiej Kozioł.

Zlot samochodów BMW na Germanfest w Chotowej odbędzie się 6 czerwca 2026. Impreza startuje o 9:00. Więcej o pasji modernizowania samochodów i miłości do BMW w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU.

2

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]