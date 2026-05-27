Tarnów czeka na nowy stadion. Wkrótce otwarcie obiektu

Stadion w Mościcach na finiszu, ale bez kibiców

Obiekt oczekuje na oficjalne otwarcie. Jednym z warunków rozpoczęcia użytkowania jest odpowiednie zagęszczenie murawy.

Po oddaniu stadionu do użytku nie będzie można korzystać z niego swobodnie – maksymalny czas gry i treningów wyniesie 16 godzin tygodniowo. To warunek wynikający z gwarancji na nowo ułożoną nawierzchnię. Za bieżące utrzymanie oraz wynajem obiektu odpowiadać będzie Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

- Formalne prace odbiorowe mamy już zrealizowane. Protokół odbioru został podpisany z zastrzeżeniami, czyli z mało istotnymi wadami, które wykonawca jest zobowiązany usunąć. Chcemy, aby oficjalne otwarcie stadionu nastąpiło jeszcze przed wakacjami - informuje zastępca prezydenta Tarnowa, Maciej Włodek.

Historia inwestycji sięga przygotowań do Igrzysk Europejskich. Wówczas stary stadion w Mościcach został rozebrany, a w jego miejscu powstała nowa trybuna. Później pojawił się pomysł dalszej rozbudowy obiektu. W 2024 roku podpisano umowę z wykonawcą, zakładając dostosowanie stadionu do wymogów meczów na poziomie co najmniej pierwszej ligi. Cała inwestycja miała zostać zrealizowana do 9 stycznia 2026 roku, jednak wykonawca zaliczył kilkumiesięczne opóźnienie. W ramach III etapu budowy w przyszłości może zostać wzniesiona druga trybuna.

