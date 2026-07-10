Wycinka pięciu dojrzałych drzew na Placu Drzewnym w Tarnowie wywołała ostry sprzeciw mieszkańców.

Urzędnicy odpierają zarzuty i zapewniają, że w ramach modernizacji powierzchnia zieleni na placu znacząco wzrośnie.

Zobacz, jakimi nasadzeniami miasto planuje zrekompensować stratę i czy ta wizja przekonuje protestujących.

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Protest mieszkańców nie powstrzymał wycinki

W piątek, 10 lipca, we wczesnych godzinach porannych, na Placu Drzewnym w Tarnowie rozpoczęto prace związane z wycinką drzew. Pod piły poszło pięć dojrzałych świerków i modrzewi. Decyzja o ich usunięciu była częścią projektu modernizacji placu, jednak wywołała zdecydowany sprzeciw lokalnej społeczności.

Protest rozpoczął się, gdy mieszkańcy zauważyli na pniach drzew charakterystyczne oznaczenia "X", wskazujące na przeznaczenie do wycinki. Argumentowali, że drzewa są zdrowe, okazałe i stanowią cenne źródło cienia oraz element bioróżnorodności w centrum miasta. Według protestujących, jedynym powodem ich usunięcia była niezgodność z nową koncepcją architektoniczną placu.

- Mieszkam nieopodal tego placu. Rano usłyszałem piły. Krew się we mnie zmroziła. Niestety nie udało się ocalić tych drzew - relacjonuje Damian Mika, inicjator akcji protestacyjnej. - Mam nadzieję, że obraz tych 5 zdrowych drzew, które stały tam kilkadziesiąt lat, a teraz jedną decyzją zostały wycięte, zostanie zapamiętany przez mieszkańców Tarnowa na długo. Ta sprawa niestety pokazuje, że nie ma dialogu między urzędnikami a mieszkańcami - dodał.

Magistrat: Będzie więcej zieleni

Tarnowski magistrat odpiera zarzuty i zapewnia, że wycinka zostanie zrekompensowana z nawiązką. Wiceprezydent Tarnowa, Maciej Włodek, podkreśla, że projekt modernizacji zakłada znaczące zwiększenie powierzchni terenów zielonych na placu.

- Nie wszystkie drzewa zostaną wycięte. W ramach inwestycji posadzonych zostanie 19 nowych drzew o wysokości co najmniej 3,5 metra. Dodatkowo pojawi się 1400 krzewów i ponad 1200 bylin. Dzięki temu około jedna trzecia powierzchni placu będzie stanowić teren zielony – argumentował wiceprezydent.

Urzędnicy wskazują również, że zieleń pojawi się w miejscu, gdzie obecnie znajduje się zatoka autobusowa. W praktyce Plac Drzewny ma zostać przebudowany od podstaw, a jego nowa aranżacja ma uczynić go bardziej przyjaznym dla mieszkańców, z większą ilością zieleni niż dotychczas.

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Protest mieszkańców nie pomógł. Świerki i modrzewie na Placu Drzewnym w Tarnowie zostały wycięte

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