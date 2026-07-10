Akademia Tarnowska podpisała porozumienie ze szpitalem MSWiA w Rzeszowie. Studenci zyskają nowe miejsca praktyk

Nowe miejsca praktyk dla studentów. Akademia Tarnowska podpisała ważne porozumienie

Uczelnia podpisała porozumienie o współpracy ze Szpitalem MSWiA w Rzeszowie. Umowa otwiera nowe możliwości praktycznego kształcenia studentów kierunków medycznych, a także wspólnej działalności naukowej. Jak podkreśla rektor Akademii Tarnowskiej, dr hab. Rafał Kurczab, rozwój uczelni i rosnąca liczba studentów sprawiają, że konieczne jest poszerzanie bazy miejsc, w których mogą odbywać praktyki.

- Studentów na kierunkach medycznych jest coraz więcej, a nam po prostu zaczyna brakować miejsc do odbywania praktyk. Dlatego szukamy nowych partnerów. Mamy również wielu studentów z województwa podkarpackiego, więc dla nich logistycznie będzie znacznie wygodniej odbywać praktyki w szpitalu położonym bliżej miejsca zamieszkania – zaznacza rektor.

Z możliwości odbywania praktyk w Rzeszowie będą mogli skorzystać wszyscy zainteresowani studenci.

Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Gutkowski, podkreśla, że szpital dysponuje odpowiednim zapleczem dydaktycznym i infrastrukturą, która pozwoli studentom zdobywać praktyczne umiejętności.

- Na obecnym etapie dysponujemy dwunastoma oddziałami, które udostępnimy studentom. Będą oni zdobywać umiejętności zarówno podczas zajęć klinicznych, jak i praktyk zawodowych realizowanych w okresie wakacyjnym. Część studentów, zwłaszcza tych mieszkających bliżej Rzeszowa, będzie mogła wybrać nasz szpital jako miejsce odbywania praktyk. Zajęcia będą prowadzone m.in. na oddziałach chorób wewnętrznych, gastroenterologii, endokrynologii, neurologii, chirurgii, ortopedii czy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym - mówi dyrektor placówki.

Jak dodaje, współpraca nie ograniczy się wyłącznie do praktyk zawodowych. Szpital chce także rozwijać działalność naukową wspólnie ze studentami.

-Na pierwszych latach studiów młodzi ludzie najczęściej korzystają z naszego potencjału dydaktycznego. Z kolei od trzeciego i czwartego roku coraz częściej angażują się w działalność kół naukowych, które również chcielibyśmy wspólnie tworzyć - podkreśla prof. Gutkowski.

Dyrektor rzeszowskiego szpitala ma nadzieję, że część najbardziej utalentowanych studentów po ukończeniu studiów zwiąże swoją zawodową przyszłość właśnie z placówką MSWiA. Podpisane porozumienie ma charakter bezterminowy.

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