- Rozbudowa ulicy Lwowskiej w Tarnowie, która boryka się z ogromnym opóźnieniem, wchodzi w nowy etap, przynosząc kolejne zmiany dla kierowców.
- Od 17 lipca zostanie przywrócona pełna przejezdność na wlocie ulicy Orkana, co stanowi istotne ułatwienie na tymczasowym rondzie.
- Sprawdź, co było prawdziwą przyczyną blisko rocznego przestoju i kiedy drogowcy planują ostateczne zakończenie tej problematycznej inwestycji.
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Zmiany w organizacji ruchu od 17 lipca
Jak informuje wykonawca robót, od piątku kierowcy poruszający się ulicą Orkana od strony Woli Rzędzińskiej będą mogli ponownie jechać na wprost oraz skręcać w lewo na tymczasowym rondzie. Jest to istotne ułatwienie, przywracające pełną kierunkowość na tym wlocie skrzyżowania.
Prace budowlane w rejonie wiaduktu kolejowego zostaną przeniesione na środkową część jezdni. Ruch na odcinku od ronda tymczasowego do ronda Zesłańców Sybiru będzie utrzymany w obu kierunkach. Dla pieszych udostępniony zostanie chodnik po północnej stronie ulicy Lwowskiej. Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do nowego, tymczasowego oznakowania.
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Problemy na Lwowskiej i blisko roczne opóźnienie
Rozbudowa fragmentu ulicy Lwowskiej to inwestycja, która od ponad roku stanowi duże utrudnienie dla mieszkańców Tarnowa. Prace rozpoczęły się w maju ubiegłego roku, jednak po początkowym etapie, obejmującym m.in. budowę tymczasowego ronda i zwężenie jezdni, postępy znacząco wyhamowały na wiele miesięcy. Przyczyną przestoju okazały się wady w pierwotnej dokumentacji projektowej oraz, jak informowano, utrata kontaktu z jej autorem.
Konieczność przeprojektowania i nowy termin
Konieczne było wyłonienie nowego projektanta, który musiał zmierzyć się z niezinwentaryzowanymi wcześniej elementami konstrukcyjnymi. Chodziło o ławy fundamentowe wiaduktu, których parametry nie zostały prawidłowo uwzględnione w pierwotnym projekcie. Wymagało to wprowadzenia korekt i uzyskania dodatkowych uzgodnień z PKP PLK S.A., ponieważ celem inwestycji jest poszerzenie jezdni do dwóch pasów ruchu w każdym kierunku pod obiektem kolejowym.
W efekcie tych komplikacji nie udało się dotrzymać pierwotnego terminu zakończenia prac, który wyznaczono na początek tego roku. Zaktualizowany i uzgodniony z wykonawcą harmonogram zakłada, że inwestycja zostanie sfinalizowana dopiero pod koniec bieżącego (2026) roku.
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