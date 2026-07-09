Rozbudowa ulicy Lwowskiej w Tarnowie, która boryka się z ogromnym opóźnieniem, wchodzi w nowy etap, przynosząc kolejne zmiany dla kierowców.

Od 17 lipca zostanie przywrócona pełna przejezdność na wlocie ulicy Orkana, co stanowi istotne ułatwienie na tymczasowym rondzie.

Sprawdź, co było prawdziwą przyczyną blisko rocznego przestoju i kiedy drogowcy planują ostateczne zakończenie tej problematycznej inwestycji.

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Zmiany w organizacji ruchu od 17 lipca

Jak informuje wykonawca robót, od piątku kierowcy poruszający się ulicą Orkana od strony Woli Rzędzińskiej będą mogli ponownie jechać na wprost oraz skręcać w lewo na tymczasowym rondzie. Jest to istotne ułatwienie, przywracające pełną kierunkowość na tym wlocie skrzyżowania.

Prace budowlane w rejonie wiaduktu kolejowego zostaną przeniesione na środkową część jezdni. Ruch na odcinku od ronda tymczasowego do ronda Zesłańców Sybiru będzie utrzymany w obu kierunkach. Dla pieszych udostępniony zostanie chodnik po północnej stronie ulicy Lwowskiej. Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do nowego, tymczasowego oznakowania.

Problemy na Lwowskiej i blisko roczne opóźnienie

Rozbudowa fragmentu ulicy Lwowskiej to inwestycja, która od ponad roku stanowi duże utrudnienie dla mieszkańców Tarnowa. Prace rozpoczęły się w maju ubiegłego roku, jednak po początkowym etapie, obejmującym m.in. budowę tymczasowego ronda i zwężenie jezdni, postępy znacząco wyhamowały na wiele miesięcy. Przyczyną przestoju okazały się wady w pierwotnej dokumentacji projektowej oraz, jak informowano, utrata kontaktu z jej autorem.

Konieczność przeprojektowania i nowy termin

Konieczne było wyłonienie nowego projektanta, który musiał zmierzyć się z niezinwentaryzowanymi wcześniej elementami konstrukcyjnymi. Chodziło o ławy fundamentowe wiaduktu, których parametry nie zostały prawidłowo uwzględnione w pierwotnym projekcie. Wymagało to wprowadzenia korekt i uzyskania dodatkowych uzgodnień z PKP PLK S.A., ponieważ celem inwestycji jest poszerzenie jezdni do dwóch pasów ruchu w każdym kierunku pod obiektem kolejowym.

W efekcie tych komplikacji nie udało się dotrzymać pierwotnego terminu zakończenia prac, który wyznaczono na początek tego roku. Zaktualizowany i uzgodniony z wykonawcą harmonogram zakłada, że inwestycja zostanie sfinalizowana dopiero pod koniec bieżącego (2026) roku.

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