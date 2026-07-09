Tarnów: Zmiany w organizacji ruchu na ulicy Lwowskiej. Co nowego czeka kierowców?

Tomasz Piszczek
2026-07-09 11:30

W piątek, 17 lipca, kierowców w Tarnowie czekają kolejne zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Lwowskiej, Słonecznej i Orkana. Przywrócona zostanie pełna przejezdność na wlocie ulicy Orkana. To kolejny etap rozbudowy, która boryka się z blisko rocznym opóźnieniem, a jej finał planowany jest dopiero na koniec bieżącego roku.

Ruch samochodowy na tymczasowym rondzie przy ulicy Lwowskiej. O zmianach na skrzyżowaniu przeczytasz na Eska Tarnów.
Autor: Urząd Miasta Tarnowa/ Materiały prasowe
  • Rozbudowa ulicy Lwowskiej w Tarnowie, która boryka się z ogromnym opóźnieniem, wchodzi w nowy etap, przynosząc kolejne zmiany dla kierowców. 
  • Od 17 lipca zostanie przywrócona pełna przejezdność na wlocie ulicy Orkana, co stanowi istotne ułatwienie na tymczasowym rondzie. 
  • Sprawdź, co było prawdziwą przyczyną blisko rocznego przestoju i kiedy drogowcy planują ostateczne zakończenie tej problematycznej inwestycji.
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Zmiany w organizacji ruchu od 17 lipca

Jak informuje wykonawca robót, od piątku kierowcy poruszający się ulicą Orkana od strony Woli Rzędzińskiej będą mogli ponownie jechać na wprost oraz skręcać w lewo na tymczasowym rondzie. Jest to istotne ułatwienie, przywracające pełną kierunkowość na tym wlocie skrzyżowania.

Prace budowlane w rejonie wiaduktu kolejowego zostaną przeniesione na środkową część jezdni. Ruch na odcinku od ronda tymczasowego do ronda Zesłańców Sybiru będzie utrzymany w obu kierunkach. Dla pieszych udostępniony zostanie chodnik po północnej stronie ulicy Lwowskiej. Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do nowego, tymczasowego oznakowania.

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Problemy na Lwowskiej i blisko roczne opóźnienie

Rozbudowa fragmentu ulicy Lwowskiej to inwestycja, która od ponad roku stanowi duże utrudnienie dla mieszkańców Tarnowa. Prace rozpoczęły się w maju ubiegłego roku, jednak po początkowym etapie, obejmującym m.in. budowę tymczasowego ronda i zwężenie jezdni, postępy znacząco wyhamowały na wiele miesięcy. Przyczyną przestoju okazały się wady w pierwotnej dokumentacji projektowej oraz, jak informowano, utrata kontaktu z jej autorem.

Konieczność przeprojektowania i nowy termin

Konieczne było wyłonienie nowego projektanta, który musiał zmierzyć się z niezinwentaryzowanymi wcześniej elementami konstrukcyjnymi. Chodziło o ławy fundamentowe wiaduktu, których parametry nie zostały prawidłowo uwzględnione w pierwotnym projekcie. Wymagało to wprowadzenia korekt i uzyskania dodatkowych uzgodnień z PKP PLK S.A., ponieważ celem inwestycji jest poszerzenie jezdni do dwóch pasów ruchu w każdym kierunku pod obiektem kolejowym.

W efekcie tych komplikacji nie udało się dotrzymać pierwotnego terminu zakończenia prac, który wyznaczono na początek tego roku. Zaktualizowany i uzgodniony z wykonawcą harmonogram zakłada, że inwestycja zostanie sfinalizowana dopiero pod koniec bieżącego (2026) roku.

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