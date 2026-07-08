Wyniki matur 2026 Tarnów. Jak poradzili sobie uczniowie z Tarnowa?

Wyniki matur w Tarnowie: Świetna zdawalność w 2026 roku

Z oficjalnych danych wynika, że w 2026 roku do wszystkich obowiązkowych egzaminów maturalnych w Tarnowie przystąpiło łącznie 2243 uczniów. Ogólna zdawalność w mieście wyniosła wysokie 87,12%. Oznacza to, że zdecydowana większość absolwentów szkół średnich otrzymała już świadectwa dojrzałości i może bez przeszkód brać udział w rekrutacji na uczelnie wyższe. Wysoki wskaźnik zdawalności to dobry prognostyk i mniej stresu podczas planowania kolejnych kroków edukacyjnych.

Wyniki matur Tarnów: Egzaminy na poziomie podstawowym

Aby zdać egzamin dojrzałości, należy uzyskać minimum 30% punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego. Jak prezentują się dokładne wyniki z przedmiotów podstawowych w Tarnowie? Oto oficjalne dane opublikowane przez CKE:

Język polski: do egzaminu przystąpiło 2255 osób. Zdawalność wyniosła bardzo wysokie 97,33%, a średni uzyskany wynik to 66,16%.

do egzaminu przystąpiło 2255 osób. Zdawalność wyniosła bardzo wysokie 97,33%, a średni uzyskany wynik to 66,16%. Matematyka: z tym przedmiotem zmierzyły się 2252 osoby. Egzamin zdało 89,70% podchodzących, przy średnim wyniku na poziomie 62,90%.

z tym przedmiotem zmierzyły się 2252 osoby. Egzamin zdało 89,70% podchodzących, przy średnim wyniku na poziomie 62,90%. Język angielski: to tradycyjnie najczęściej wybierany język obcy (2242 zdających). Zdawalność w Tarnowie sięgnęła tu aż 96,59%, z imponującym średnim rezultatem wynoszącym 81,71%.

Uzyskane średnie, szczególnie z języka obcego, pokazują dobre przygotowanie uczniów, co z pewnością zaprocentuje na pierwszym roku studiów.

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Jakie były wyniki z przedmiotów rozszerzonych?

To właśnie rezultaty z egzaminów na poziomie rozszerzonym są kluczowe w procesie rekrutacji na większość kierunków. Pamiętaj, że w przypadku tych przedmiotów nie obowiązuje próg zdawalności, więc nie można ich nie zdać, ale wyższy wynik bezpośrednio przekłada się na lepsze miejsce na liście rankingowej.

Poniżej znajdziesz zestawienie średnich wyników dla najchętniej wybieranych przedmiotów rozszerzonych w Tarnowie (w nawiasach podano liczbę zdających):

Język angielski: średnio 72,08% (1748 osób)

średnio 72,08% (1748 osób) Matematyka: średnio 40,40% (672 osoby)

średnio 40,40% (672 osoby) Biologia: średnio 44,72% (525 osób)

średnio 44,72% (525 osób) Język polski: średnio 41,02% (511 osób)

średnio 41,02% (511 osób) Geografia: średnio 44,09% (442 osoby)

średnio 44,09% (442 osoby) Chemia: średnio 45,20% (242 osoby)

średnio 45,20% (242 osoby) Historia: średnio 57,28% (123 osoby)

Jeśli mierzysz się z rekrutacją, znajomość tych średnich pozwoli Ci łatwo porównać własny wynik z osiągnięciami rówieśników. Przekroczenie miejskiej średniej to jasny sygnał, że masz solidne podstawy w walce o indeks na obleganych wydziałach.