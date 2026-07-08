35 mln zł dla Tarnowa na rozbudowę Centrum Recyklingu. Powstanie nowoczesna sortownia odpadów

Tarnów chce stworzyć Centrum Recyklingu

Wsparcie pochodzi z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Środki zostaną przeznaczone na budowę Centrum Recyklingu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej przy ulicy Komunalnej.

W ramach inwestycji powstanie hala sortowania odpadów o powierzchni około dwóch tysięcy siedmiuset metrów kwadratowych, wyposażona w nowoczesną linię technologiczną o wydajności 3,1 tony na godzinę. Zakład będzie mógł przetwarzać około pięciu tysięcy ton odpadów rocznie przy pracy jednozmianowej, a po uruchomieniu systemu dwuzmianowego nawet dziesięć tysięcy ton. Projekt obejmuje również budowę zadaszonych boksów do magazynowania wysegregowanych frakcji odpadów, budynku socjalno-szkoleniowego, dróg wewnętrznych oraz placów manewrowych i magazynowych przystosowanych do obsługi samochodów ciężarowych. Powstanie także pełna infrastruktura techniczna. Sama inwestycja ma spore znaczenie nie tylko dla ochrony środowiska. Dzięki zwiększeniu efektywności systemu gospodarki odpadami ma również zmniejszyć ryzyko przyszłych podwyżek wynikających z rosnących opłat środowiskowych.

- To pieniądze, które pozwolą przenieść usługi świadczone przez MPGK na wyższy poziom - podkreśla prezydent Tarnowa, Jakub Kwaśny.

Zgodnie z harmonogramem realizacja przedsięwzięcia ma zakończyć się do końca 2027 roku. Dodajmy, że realizacja inwestycji ma otworzyć przestrzeń dla przeniesienia tarnowskiego Azylu.

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