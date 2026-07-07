- Remont kluczowej kładki nad Wątokiem w Tarnowie zaskoczył mieszkańców, nagle zamykając popularny skrót i wymuszając dłuższe trasy.
- Władze miasta podkreślają, że pilne prace techniczne są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa obiektu, obejmując gruntowną renowację i montaż nowych barier.
- Dowiedz się, kiedy mieszkańcy odzyskają swój popularny skrót i poznaj dokładny harmonogram oraz powody, dla których remont nie mógł czekać.
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Utrudnienia dla mieszkańców
Zamknięcie popularnego skrótu łączącego ulice Jagiellońską i Pracy wywołało mieszane reakcje wśród Tarnowian. Dla wielu osób, które korzystały z kładki w drodze do garaży czy sklepów, oznacza to konieczność nadkładania drogi o kilkaset metrów do najbliższego mostu.
Część mieszkańców wyraża swoje niezadowolenie z terminu rozpoczęcia prac.
- Brakuje tego przejścia i to na wakacje. To jest obłęd, nie myślą. Tyle drogi trzeba nadkłądać - komentuje jedna z mieszkanek. Inni podchodzą do sytuacji z większym zrozumieniem. - Mamy garaż za Wątokiem. No brakuje tego przejścia, ale skoro muszą to zrobić, jak już zaplanowany jest remont – stwierdza inna Tarnowianka.
Chodzi o bezpieczeństwo
Decyzja o remoncie została podjęta po okresowym przeglądzie technicznym obiektu, który wykazał konieczność przeprowadzenia pilnych prac. Jak informuje Urząd Miasta Tarnowa, zakres robót jest szeroki. Główne elementy konstrukcyjne zostaną oczyszczone metodą piaskowania i ponownie pomalowane. Planowana jest także wymiana drobniejszych części oraz montaż nowej, wyższej barierki ochronnej, co ma znacząco podnieść poziom bezpieczeństwa.
- Prace były planowane od dłuższego czasu. Na kwietniowej sesji zostały zabezpieczone środki na realizację tego remontu, także tutaj ten proces przygotowawczy trwa już od kilku miesięcy – tłumaczy wiceprezydent Tarnowa, Maciej Włodek. Dodał również, że w okolicy kładki zostały umieszczone tablice informujące o remoncie i utrudnieniach.
Zgodnie z harmonogramem, prace remontowe mają potrwać do końca lipca. Ponowne udostępnienie kładki dla pieszych planowane jest na przełomie lipca i sierpnia.
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