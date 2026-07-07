Remont kładki nad Wątokiem w Tarnowie. Mieszkańcy zaskoczeni, urzędnicy tłumaczą koniecznością prac

Tomasz Piszczek
2026-07-07 13:00

W Tarnowie rozpoczął się remont kładki dla pieszych nad potokiem Wątok, która łączy ulice Jagiellońską i Pracy. Nagłe zamknięcie przeprawy zaskoczyło część mieszkańców, zmuszając ich do korzystania z dłuższych, alternatywnych tras. Miejscy urzędnicy tłumaczą, że prace są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a ich zakończenie planowane jest jeszcze w wakacje.

  • Remont kluczowej kładki nad Wątokiem w Tarnowie zaskoczył mieszkańców, nagle zamykając popularny skrót i wymuszając dłuższe trasy. 
  • Władze miasta podkreślają, że pilne prace techniczne są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa obiektu, obejmując gruntowną renowację i montaż nowych barier. 
  • Dowiedz się, kiedy mieszkańcy odzyskają swój popularny skrót i poznaj dokładny harmonogram oraz powody, dla których remont nie mógł czekać. 
  • Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Radia ESKA.

Utrudnienia dla mieszkańców

Zamknięcie popularnego skrótu łączącego ulice Jagiellońską i Pracy wywołało mieszane reakcje wśród Tarnowian. Dla wielu osób, które korzystały z kładki w drodze do garaży czy sklepów, oznacza to konieczność nadkładania drogi o kilkaset metrów do najbliższego mostu.

Część mieszkańców wyraża swoje niezadowolenie z terminu rozpoczęcia prac. 

- Brakuje tego przejścia i to na wakacje. To jest obłęd, nie myślą. Tyle drogi trzeba nadkłądać - komentuje jedna z mieszkanek. Inni podchodzą do sytuacji z większym zrozumieniem. - Mamy garaż za Wątokiem. No brakuje tego przejścia, ale skoro muszą to zrobić, jak już zaplanowany jest remontstwierdza inna Tarnowianka.

Polecany artykuł:

Wycinka drzew w Tarnowie. Mieszkańcy protestują przeciwko usunięciu świerków z …

Chodzi o bezpieczeństwo

Decyzja o remoncie została podjęta po okresowym przeglądzie technicznym obiektu, który wykazał konieczność przeprowadzenia pilnych prac. Jak informuje Urząd Miasta Tarnowa, zakres robót jest szeroki. Główne elementy konstrukcyjne zostaną oczyszczone metodą piaskowania i ponownie pomalowane. Planowana jest także wymiana drobniejszych części oraz montaż nowej, wyższej barierki ochronnej, co ma znacząco podnieść poziom bezpieczeństwa.

- Prace były planowane od dłuższego czasu. Na kwietniowej sesji zostały zabezpieczone środki na realizację tego remontu, także tutaj ten proces przygotowawczy trwa już od kilku miesięcytłumaczy wiceprezydent Tarnowa, Maciej Włodek. Dodał również, że w okolicy kładki zostały umieszczone tablice informujące o remoncie i utrudnieniach.

Polecany artykuł:

Seanse w samo południe w Kinie Marzenie. Specjalny wakacyjny cykl filmowy dla d…

Zgodnie z harmonogramem, prace remontowe mają potrwać do końca lipca. Ponowne udostępnienie kładki dla pieszych planowane jest na przełomie lipca i sierpnia.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!

Kładka na Wątoku w Tarnowie tymczasowo zamknięta. Decyzja miasta zaskoczyła mieszkańców

Znak zakazu ruchu pieszych na barierce przed kładką. O remoncie w Tarnowie przeczytasz na Eska Tarnów.
Galeria zdjęć 10
Quiz - wakacyjne przeboje. Te hity nuciła cała Polska, sprawdź, czy je pamiętasz
Pytanie 1 z 12
Co czeka razem z latem w piosence „Lato, lato, lato czeka”?
Najbardziej kolorowa wieś w Polsce. Barwna perełka znajduje się w Małopolsce
Tarnów
MPGK w Tarnowie
problemy