Seanse w samo południe w Kinie Marzenie. Specjalny wakacyjny cykl filmowy dla dzieci i młodzieży rusza już wkrótce

Wakacyjna propozycja dla najmłodszych i starszych widzów

Kino Marzenie w Tarnowie zaprasza na letni cykl „Seans w samo południe”. Projekcje zaplanowano na 10, 14, 16, 21, 23 i 28 lipca. Organizatorzy przygotowali repertuar dopasowany do różnych grup wiekowych – od najmłodszych dzieci po młodzież. Na widzów czekają klimatyzowana sala, wygodne fotele oraz filmy pełne przygód, wzruszeń i dobrej zabawy.

– Chciałam serdecznie zaprosić najmłodszych widzów – od maluchów po młodzież – na „Seanse w samo południe”. To wakacyjna propozycja Kina Marzenie. Jak sama nazwa wskazuje, zapraszamy właśnie o godzinie 12 - mówi Agnieszka Hołda-Myśliwiec z Kina Marzenie.

Jak podkreślają organizatorzy, w repertuarze znalazły się znakomite animacje oraz filmy z kina polskiego, europejskiego i światowego.

Cykl rozpocznie się 10 lipca projekcją animacji „Minionki i straszydła”. To pełna humoru historia, w której bohaterowie postanawiają stworzyć własny film grozy i wyruszają na poszukiwanie najstraszniejszych potworów świata.

14 lipca starsi widzowie obejrzą film „Niezwykły chłopak”, opowiadający o inteligentnym chłopcu w spektrum autyzmu i jego relacji z ojcem.

Najmłodsze dzieci organizatorzy zapraszają 16 lipca na seans „Baczne oczka. Sezon 2”. Film trwa około 35 minut, a przed seansem odbędą się specjalne zabawy i animacje. To jedyny dzień, podczas którego przewidziano dodatkowe aktywności dla najmłodszych.

W kolejnych dniach widzowie zobaczą również film „500 mil” (21 lipca), animację „Toy Story 5” (23 lipca) oraz baśniową opowieść „Chłopiec na krańcach świata” (28 lipca).

– Chcieliśmy, żeby w programie znalazły się zarówno propozycje typowo rozrywkowe, jak i takie, które skłaniają do refleksji i angażują emocjonalnie – podkreśla Agnieszka Hołda-Myśliwiec.

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