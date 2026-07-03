Rutynowa kontrola drogowa w okolicach Tarnowa zakończyła się zatrzymaniem 17-latka, który poruszał się motocyklem crossowym po drodze publicznej.

Okazało się, że nastolatek nie tylko nie posiadał uprawnień, ale jego pojazd nie był zarejestrowany, ubezpieczony ani dopuszczony do ruchu.

To dopiero początek poważnych konsekwencji. Zobacz, jaka wysoka kara finansowa grozi teraz właścicielowi pojazdu za brak obowiązkowego OC.

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Kontrola, która ujawniła długą listę nieprawidłowości

Do zdarzenia doszło 30 czerwca na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie w trakcie patrolu zwrócili uwagę na motocykl typu cross, który poruszał się po drodze publicznej bez tablicy rejestracyjnej. Pojazd został natychmiast zatrzymany do kontroli. Za jego kierownicą siedział 17-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego.

Już na wstępie kontroli okazało się, że młody kierowca nie posiada wymaganych uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. To był jednak dopiero początek problemów. Szczegółowe sprawdzenie pojazdu wykazało, że motocykl nie był dopuszczony do ruchu.

- Pojazd nie był zarejestrowany, nie posiadał ważnego badania technicznego ani obowiązkowego ubezpieczenia OC. Co więcej, stan techniczny crossa budził poważne zastrzeżenia - brakowało w nim podstawowego wyposażenia, takiego jak oświetlenie czy kierunkowskazy - poinformował asp. Kamil Wójcik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Konsekwencje prawne i finansowe

17-latek został poinformowany o dalszym toku postępowania w jego sprawie, które prowadzą policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. To jednak nie koniec konsekwencji. Z uwagi na brak obowiązkowego ubezpieczenia OC, sprawa została zgłoszona do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Oznacza to, że właściciel pojazdu musi liczyć się z nałożeniem wysokiej kary finansowej.

Policja przypomina

Policja po raz kolejny przypomina, że poruszanie się po drogach publicznych pojazdem niedopuszczonym do ruchu, a także bez wymaganych uprawnień, stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Tego typu zachowania są nielegalne i wiążą się z nieuchronną odpowiedzialnością prawną.

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