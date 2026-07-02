Mogą stracić prawo jazdy przez oszustwo jednej osoby. Czy można zapobiec kolejnej takiej aferze? Starostwo tłumaczy, jakie ma możliwości

Kilkadziesiąt osób otrzymało już postanowienia o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. To efekt wyroku wobec właściciela szkoły jazdy, który fałszował dokumentację szkoleniową.

Procedura dotyczy kursantów przygotowujących się do egzaminu na prawo jazdy w latach 2018–2024.

Sprawa ponownie otwiera pytanie o to, czy system nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców można skuteczniej zabezpieczyć przed podobnymi nadużyciami w przyszłości.

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Przez oszustwo właściciela szkoły jazdy mogą stracić uprawnienia. Czy starostwo może lepiej chronić kursantów?

Sprawa dotyczy właściciela ośrodka szkolenia kierowców z Wojnicza w Małopolsce, który – jak ustaliła prokuratura – dopuszczał się fałszowania dokumentacji związanej z przebiegiem kursów. Chodzi m.in. o podrabianie podpisu ratownika, który miał przeprowadzać szkolenia z kursantami zgodnie z przepisami, a szkoleń tych nie było. Mężczyzna został już prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów. Kursanci, mimo zdania egzaminu, mogą stracić uprawnienia. Starostwo Powiatowe w Tarnowie rozpoczęło już działania w tej kwestii.

Pojawiają się pytania, czy dało się w większym stopniu zadbać o ochronę kursantów oraz czy można w przyszłości uniknąć podobnych sytuacji. Starosta tarnowski Jacek Hudyma zaznacza, że możliwości urzędu w tym zakresie są ograniczone.

- My nie jesteśmy instytucją śledczą ani organem, który bada autentyczność podpisów na dokumentach. Nie mamy grafologa, który mógłby zweryfikować, czy podpis został podrobiony - podkreśla starosta w rozmowie z Radiem Eska.

Jak wyjaśnia, starostwo opiera się na dokumentacji przekazywanej po zakończeniu szkolenia i zdanym egzaminie państwowym, sprawdzając jej formalną kompletność. Urząd musi opierać się na ustaleniach i decyzjach sądu oraz prokuratury, które stanowią podstawę do dalszych działań administracyjnych.

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