Służby ratunkowe podjęły dramatyczną akcję poszukiwawczą na Dunajcu po tym, jak 75-letni mężczyzna zniknął pod powierzchnią wody.

Po trwających godzinę poszukiwaniach z udziałem grupy nurków udało się odnaleźć poszkodowanego i przywrócić mu funkcje życiowe.

Dowiedz się, jakie ukryte zagrożenia kryje w sobie ta górska rzeka i dlaczego służby ponawiają apel o zachowanie szczególnej ostrożności.

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75-latek zniknął pod wodą. Dramatyczna akcja na Dunajcu

Jak informuje mł. kpt. Dominik Ryba, Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Tarnowie, zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb tuż przed godziną 17:00. Z przekazanych informacji wynikało, że na rzece Dunajec w rejonie miejscowości Wesołów pod wodą zniknął 75-letni mężczyzna.

Na miejsce niezwłocznie skierowano liczne siły i środki. W akcji ratunkowej udział wzięły zastępy straży pożarnej, w tym jednostka OSP Zakliczyn wyposażona w łódź ratowniczą i quada, a także strażacy z JRG 2 Tarnów. Kluczową rolę odegrali nurkowie ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego Tarnów. Działania na miejscu zabezpieczały również trzy patrole Policji oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.

Godzinne poszukiwania i finał akcji

Poszukiwania mężczyzny trwały około godziny. W akcji brało udział łącznie 15 strażaków, którzy przeczesywali rzekę oraz jej brzegi.

Dzięki skoordynowanym działaniom udało się zlokalizować poszkodowanego. Strażacy wydobyli mężczyznę na brzeg, gdzie natychmiast, wspólnie z obecnym na miejscu Zespołem Ratownictwa Medycznego, podjęto resuscytację krążeniowo-oddechową. Po przywróceniu czynności życiowych 75-latek został zabrany do szpitala w celu wykonania dalszej diagnostyki i leczenia.

Przy okazji służby ratunkowe ponawiają apel o zachowanie ostrożności podczas wypoczynku nad wodą. Zwłaszcza na takich jak Dunajec. To górska rzeka o silnym nurcie, który z dnia na dzień może zmieniać kształt dna. Do tego występują w niej wiry, których niedocenienie może skończyć się tragicznie.

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