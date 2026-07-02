- Służby ratunkowe podjęły dramatyczną akcję poszukiwawczą na Dunajcu po tym, jak 75-letni mężczyzna zniknął pod powierzchnią wody.
- Po trwających godzinę poszukiwaniach z udziałem grupy nurków udało się odnaleźć poszkodowanego i przywrócić mu funkcje życiowe.
- Dowiedz się, jakie ukryte zagrożenia kryje w sobie ta górska rzeka i dlaczego służby ponawiają apel o zachowanie szczególnej ostrożności.
- Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Radia ESKA.
75-latek zniknął pod wodą. Dramatyczna akcja na Dunajcu
Jak informuje mł. kpt. Dominik Ryba, Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Tarnowie, zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb tuż przed godziną 17:00. Z przekazanych informacji wynikało, że na rzece Dunajec w rejonie miejscowości Wesołów pod wodą zniknął 75-letni mężczyzna.
Na miejsce niezwłocznie skierowano liczne siły i środki. W akcji ratunkowej udział wzięły zastępy straży pożarnej, w tym jednostka OSP Zakliczyn wyposażona w łódź ratowniczą i quada, a także strażacy z JRG 2 Tarnów. Kluczową rolę odegrali nurkowie ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego Tarnów. Działania na miejscu zabezpieczały również trzy patrole Policji oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.
Godzinne poszukiwania i finał akcji
Poszukiwania mężczyzny trwały około godziny. W akcji brało udział łącznie 15 strażaków, którzy przeczesywali rzekę oraz jej brzegi.
Dzięki skoordynowanym działaniom udało się zlokalizować poszkodowanego. Strażacy wydobyli mężczyznę na brzeg, gdzie natychmiast, wspólnie z obecnym na miejscu Zespołem Ratownictwa Medycznego, podjęto resuscytację krążeniowo-oddechową. Po przywróceniu czynności życiowych 75-latek został zabrany do szpitala w celu wykonania dalszej diagnostyki i leczenia.
Przy okazji służby ratunkowe ponawiają apel o zachowanie ostrożności podczas wypoczynku nad wodą. Zwłaszcza na takich jak Dunajec. To górska rzeka o silnym nurcie, który z dnia na dzień może zmieniać kształt dna. Do tego występują w niej wiry, których niedocenienie może skończyć się tragicznie.
Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!