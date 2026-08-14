Koniec z drogim paliwem w Tarnowie? Miejska stacja znów otwarta, zobacz, ile zaoszczędzisz

Po ponad dwóch latach przerwy w Tarnowie ponownie otwarto miejską stację paliw Mpetrol, której celem jest znaczące obniżenie cen i zwiększenie konkurencji na lokalnym rynku.

Nowoczesny obiekt MPK, wyposażony w całodobowy tankomat, zapowiada konkurencyjne ceny paliw, niższe niż u rynkowych rywali, oraz innowacyjne rozwiązania dla kierowców.

Sprawdź, jak możesz zyskać dodatkowe rabaty z Tarnowską Kartą Miejską Premium i odkryj, dlaczego nowa stacja ma szansę stać się najtańszą w całym mieście!

Po ponad dwóch latach przerwy miejska stacja paliw Mpetrol ponownie jest już dostępna dla kierowców w Tarnowie. Obiekt został odświeżony i wyposażony w nowe rozwiązania. Decyzja o przywróceniu działalności tego obiektu zapadła jeszcze w 2024 roku. Jednak procedury związane z realizacją tego zadania wymagały więcej czasu, niż pierwotnie zakładano. Potrzebne było między innymi przeprowadzenie skrupulatnych analiz biznesowych i formalno-prawnych. Obiekt, którego właścicielem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Tarnowie, zyskał nowy wygląd. Wymieniono elewację i elementy wokół stacji, postawiono nowe dystrybutory i zmodernizowano wnętrze budynku. Pojawił się również tankomat.

- Wracamy do dobrej sprawdzonej formuły. Ceny paliw na stacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, naszej spółki, będą niższe, niż na innych stacjach. Taki jest cel, żeby to była najtańsza stacja w Tarnowie. Wracamy na ten rynek w mieście i będziemy chcieli zmusić innych do tego, aby nie było już takich sytuacji, że sieciowe stacje wszędzie mają taniej, a w Tarnowie drożej. Ta konkurencja jest po to, żeby wyzwolić tę konkurencję cenową i co więcej, cieszę się, że ta stacja będzie bardziej przyjazna dla mieszkańców i nie tylko, ponieważ będzie całodobowa, bezobsługowa, będzie możliwość zatankowania o każdej porze, korzystając z wpłatomatu czy automatu do dokonywania płatności – mówił podczas otwarcia stacji Jakub Kwaśny, prezydent Tarnowa.

MPK zainwestowało w nowoczesną, bezawaryjną infrastrukturę. Na stacji zamontowano dwa nowe dystrybutory – jeden przeznaczony do benzyny Pb95, a drugi do oleju napędowego. Już na starcie ceny paliwa są konkurencyjne. Stacja zachęca do korzystania także dodatkowymi rabatami. Będą mogli na nie liczyć: posiadacze Tarnowskiej Karty Miejskiej w wersji Premium (taniej o 10 groszy na litrze), klienci korzystający z programu lojalnościowego (taniej o 5 groszy na litrze), oraz firmy.

- Te 10 groszy z Kartą Mieszkańca Premium, to i tak jest 10 groszy od najniższych cen w Tarnowie. Według mnie nie ma powodów, aby w Tarnowie te ceny były droższe niż w Krakowie, czy w innych okolicznych miejscowościach, a są droższe i to nawet kilkanaście, kilkadziesiąt groszy. Czas temu postawić tamę. W tym momencie mamy stację czynną przez 24 godziny, przez 7 dni w tygodniu, w niedzielę i święta, z tą różnicą, że od godziny 7:00 do godziny 15:00 możemy jeszcze zapłacić, dokonywać transakcji w naszym sklepie, a po godzinach, po godzinie 15:00 i w sobotę, niedzielę, jak również w niedzielę i święta już tylko przy pomocy naszego tankomatu, który jest bardzo intuicyjny. Jeżeli ktoś parkował kiedyś samochód i uiścił opłatę w parkomacie, to tutaj jest to, uważam, jeszcze bardziej intuicyjne i każdy jest w stanie sobie z tym w bardzo łatwy sposób poradzić – zapewnia prezes MPK w Tarnowie – Robert Pacana.

W dniu otwarcia miejskiej stacji paliw Mpetrol, czyli 14 sierpnia 2026 roku, cena za olej napędowy wynosiła 7,70, za benzynę bezołowiową 6,90. Ceny będą weryfikowane codziennie. Olej napędowy tankujemy z dystrybutorów o numerach 1 i 2, a benzynę z dystrybutorów 3 i 4.

- Wybieramy odpowiedni. Uiszczamy następnie kwotę, za którą chcemy zatankować paliwo. Podchodzimy do dystrybutora. Tankujemy paliwo. Po zakończonym procesie tankowania możemy podejść na nowo do dystrybutora, wydrukować sobie potwierdzenie zrealizowanej operacji. Tankomat nie wydaje reszty, natomiast jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że ktoś, dajmy na to, uiści opłatę 300 złotych, a zatankuje gotówką tylko za 200, to na te 100 złotych, które pozostało, zostanie wydrukowany paragon, który będzie można zrealizować w przeciągu 30 dni, bądź wymienić w sklepie na gotówkę – uzupełnia prezes Pacana.

Przypomnijmy, miejska stacja paliw Mpetrol, prowadzona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Tarnowie, została zamknięta w lutym 2024 roku, bo zarabiała zbyt dużo. Powodem była wewnętrzna procedura, według której spółka miejska, jako przedsiębiorstwo In House, jest zobligowana do tego, żeby 90 procent przychodu było generowane w ramach umowy powierzonej, czyli przewozu pasażerów, a tylko 10 procent spółka może generować z przychodów komercyjnych.

- Ponowna analiza finansowa pod kątem przychodu podstawowego tych 90 procent pokazała, że jest jeszcze przestrzeń, żeby prowadzić tą działalność związaną ze sprzedażą paliw i przeglądami samochodów. Ta relacja pozwala na to, żeby ta działalność w trybie 24-godzinnym przez 7 dni w tygodniu była prowadzona, nie była zachwiana i ta działalność komunikacyjna i i paliwowa była prowadzona równocześnie. Została przeprowadzona analiza finansowa, która właśnie pozwala na to, żeby ta działalność była dualna. Patrzymy na całość wozokilometrów, na umowę, która została zawarta z Gminą Miasta Tarnowa. Jest ta luka finansowa, aby ta działalność była prowadzona w trybie 7-dniowym przez 24 godziny – przekonuje Maciej Włodek, wiceprezydent Tarnowa.

Gdyby okazało się, że te proporcje zapisane w przepisach mogą zostać zachwiane a dopuszczalne przychody przekroczone, miasto planuje utworzenie „spółki – córki” MPK. Na razie jednak wszystko wskazuje na to, że takiej konieczności nie będzie.

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