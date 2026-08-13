Nowe mieszkania w Skrzyszowie. Podpisano umowę na realizację inwestycji wartej blisko 7,5 mln zł

Będą nowe mieszkania w Skrzyszowie

W środę, 12 sierpnia, podpisano umowę z firmą odpowiedzialną za realizację zadania. Projekt zakłada budowę ośmiu budynków dwulokalowych. Nowa zabudowa zostanie zlokalizowana w sąsiedztwie żłobka w Skrzyszowie. Wszystkie mieszkania mają zostać przygotowane w standardzie umożliwiającym natychmiastowe zamieszkanie. Inwestycja realizowana będzie w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej SIM Tarnów. Wykonawcę udało się wyłonić podczas drugiego postępowania przetargowego. Za budowę odpowiada firma SAMSON Sp. z o.o. z Niedomic.

Koszt realizacji całego przedsięwzięcia oszacowano na 7 489 620 zł. Podpisanie umowy otwiera drogę do rozpoczęcia prac budowlanych. Mieszkania będą przeznaczone dla osób, które są w stanie regularnie opłacać czynsz, ale ich dochody nie pozwalają na uzyskanie kredytu hipotecznego.

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