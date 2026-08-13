Dwie osoby w szpitalu po wypadku w Dąbrowie Tarnowskiej. BMW dachowało w kukurydzy

Groźny wypadek w Dąbrowie Tarnowskiej: kierowca stracił panowanie nad BMW, uderzył w skrzynkę elektryczną i dachował, lądując w polu kukurydzy.

Dwie osoby podróżujące pojazdem zostały poszkodowane i przetransportowane do szpitala po porannym zdarzeniu.

Na miejscu interweniowały służby ratunkowe, a droga była całkowicie zablokowana.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło przed godziną 5:00 rano na rondzie przy ulicy Grunwaldzkiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Samochód osobowy marki BMW najpierw uderzył w skrzynkę elektryczną pod napięciem a następnie wypadł z drogi. Po dachowaniu pojazd zatrzymał się w pobliskim polu kukurydzy.

- Pojazdem podróżowały dwie osoby, które zostały poszkodowane. Prze przybyciem Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej znajdowały się pod opieką Zespołu Ratownictwa Medycznego a ostatecznie zostały zabrane do szpitala – relacjonuje Piotr Prosowicz, oficer prasowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej.

W czasie trwania działań służb droga była zablokowana. W sumie w akcji uczestniczyło 13 strażaków, policja, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz pogotowie energetyczne.

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