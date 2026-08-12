Kierowcy w Tarnowie muszą uważać. Wkrótce ruszą prace na ważnym skrzyżowaniu

Tarnów: kierowcy mogą spodziewać się utrudnień

Roboty obejmą skrzyżowanie ulic Krakowskiej, Dworcowej i Pułaskiego. W planach jest wymiana masztów wraz z fundamentami, co wiążę się z brakiem sygnalizacji świetlnej. W czasie prowadzonych prac organizacja ruchu będzie opierała się na oznakowaniu ustawionym w rejonie skrzyżowania.

Dla kierowców może to oznaczać nie tylko konieczność większej uwagi, ale również utrudnienia w przejeździe. Skrzyżowanie należy do istotnych punktów komunikacyjnych tej części miasta, dlatego przy większym natężeniu ruchu mogą tworzyć się spowolnienia i korki.

Kierowcy powinni zwracać uwagę na aktualne oznakowanie i nie kierować się wyłącznie dotychczasowymi przyzwyczajeniami. Szczególną ostrożność powinni zachować także piesi oraz inni uczestnicy ruchu, zwłaszcza w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót. Prace mogą potrwać nawet do 28 sierpnia.

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