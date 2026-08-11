Gmina Żabno pozyskała pieniądze na nową atrakcję. W mieście pojawią się figurki żab

Żabno chce przyciągnąć turystów. W różnych częściach gminy pojawią się charakterystyczne figurki żab oraz ławeczka z postacią historyczną.

Na realizację projektu samorząd pozyskał 168 490 zł dofinansowania, które pokryje ponad 70 procent kosztów całego przedsięwzięcia.

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Żabno zyska nową atrakcję. Charakterystyczne figurki pojawią się w różnych miejscach

Żabno zamierza w nowy sposób opowiedzieć o swojej historii i miejscach ważnych dla lokalnej społeczności. W przestrzeni publicznej pojawią się elementy, które mają przyciągać uwagę mieszkańców, ale również zachęcać do odwiedzenia gminy osoby przyjezdne. Najbardziej widocznym elementem projektu będą figurki żab. Nie mają jednak wyglądać identycznie. Każda z nich otrzyma własny charakter, a jej wygląd lub lokalizacja mają nawiązywać do konkretnego miejsca. Drugim ważnym punktem przedsięwzięcia będzie ławeczka z postacią Stanisława Wyspiańskiego.

- Wyspiański bardzo często bywał w Żabnie, ponieważ jego żona pochodziła z Konar. Jest nawet taka ciekawostka, że miał wykonać witraże do żabieńskiego kościoła. Ówcześni radni stwierdzili jednak, że osoba, która miała na swoim koncie różnego rodzaju skandale obyczajowe, nie jest godna, by te witraże wykonać. Szkoda, że niestety taka decyzja wówczas zapadła. Wyspiański bywał tutaj, a w jego obrazach można znaleźć również pejzaże z Konar i znad Dunajca. Dlatego chcemy, żeby taka ławeczka powstała - mówi burmistrz Żabna, Tomasz Kijowski.

Samorząd otrzymał na realizację projektu 168 490 zł dofinansowania. Przyznana kwota odpowiada ponad 70 procentom wartości całego przedsięwzięcia. Za realizację projektu odpowiada Gmina Żabno przy wsparciu LGD „Zielony Pierścień Tarnowa”. Zakończenie wszystkich zaplanowanych prac przewidziano na koniec lipca 2027 roku.

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