XXX Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia z dodatkowymi atrakcjami. Będzie coś dla ucha i dla podniebienia

Wielkimi krokami zbliża się jubileuszowa edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii Talia

Zobacz, co czeka na widzów podczas tegorocznej edycji festiwalu.

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Talia 2026. „Być jak Krawczyk” i „Edith. Życie na różowo” w programie festiwalu

Pierwsze z wydarzeń zaplanowano na 25 września. W restauracji Aurora odbędzie się pokaz „Edith. Życie na różowo”. Wieczór ma łączyć teatralną opowieść z muzyką i kolacją przygotowaną specjalnie na tę okazję. Za menu odpowiada szef kuchni Grzegorz Lis. W karcie znajdą się dania inspirowane kuchnią francuską.

- Przygotowaliśmy na ten spektakl w zasadzie trzy dania. Jest to przystawka, czyli quiche. Normalnie robi się go na drożdżowej tarcie, ale my przygotowujemy go na kruchym cieście — to taka nasza interpretacja. Są też anchois z oliwkami. Jest to proste danie, które właśnie lubiła Edith Piaf. Staramy się odtworzyć smaki, które ona zawsze sobie zajadała. Na danie główne przygotowaliśmy wolno gotowane policzki wołowe z sosem bordelaise, do tego brokuł bimi i purée ziemniaczane - mówi szef kuchni Aurory, Grzegorz Lis.

Drugą propozycją będzie recital „Być jak Krawczyk”. W sobotę 12 września o godz. 19 w tarnowskim amfiteatrze wystąpi Tomasz Wiśniewski. Na scenie towarzyszyć mu będzie Piotr Niedojadło, odpowiedzialny za muzyczną oprawę koncertu.

Program recitalu oparto na twórczości Krzysztofa Krawczyka. Publiczność usłyszy kilkanaście jego piosenek, które zostaną uzupełnione o dialogi i monologi inspirowane wypowiedziami oraz zapiskami artysty.

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