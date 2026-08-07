Po upałach przyszła burza. Ponad 20 interwencji w jedną noc w powiecie tarnowskim

Region tarnowski zmaga się ze skutkami nawałnicy, która przeszła po fali tropikalnych upałów, siejąc spustoszenie.

Burza w gminie Ciężkowice doprowadziła do podtopień budynków i zalania piwnic, angażując strażaków w walkę ze skutkami żywiołu.

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Po fali tropikalnych upałów, region tarnowski nawiedziły burze. Największe szkody wyrządziła nawałnica, która w nocy z czwartku na piątek (06/07 sierpnia 2026) przeszła przez miejscowości gminy Ciężkowice. Ulewny deszcz spowodował podtopienie dwóch budynków, zalanie piwnic i posesji. Strażacy pomagali w przepompowywaniu wody z zalanych obiektów.

- Na godzinę 7:10 mamy 19 zgłoszeń. Wszystkie zdarzenia na terenie gminy Ciężkowice. Interwencje dotyczą powalonych drzew, konarów, podniesionych stanów wody, zalania posesji i podtopienia dwóch budynków – relacjonował Dominik Ryba, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.

Strażacy usuwają powalone drzewa, zabezpieczają uszkodzone linie energetyczne, prowadzą też działania przy udrażnianiu przepustów i pompowaniu wody z zalanych budynków i dróg. Trwa również kontrola stanów wezbranych rzek i potoków. Łącznie strażacy interweniowali już około 30 razy. Tymczasem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie ostrzega, że również w piątek (7 sierpnia) możemy się spodziewać burz z intensywnym deszczem. Miejscami może spaść od 30 do 40 mm wody na metr kwadratowy. Synoptycy nie wykluczają też lokalnych opadów gradu i gwałtownych porywów wiatru. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 14:00 między innymi dla Tarnowa, powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego.

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