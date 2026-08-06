Pokonaj swoje słabości! OCR TARRUN – Szlak Prób czeka na dzieci i dorosłych w Dolinie Dunajca

Przygotuj się na TARRUN – Szlak Prób Doliną Dunajca! W drugiej połowie sierpnia debiutuje nowy bieg przeszkodowy OCR w Pasiece Otfinowskiej.

Dzieci i dorośli mogą zmierzyć się z wyzwaniem – od amatorskiej klasy OPEN po elitarną kategorię ELITE. Sprawdź swoją siłę i zwinność!

Pokonaj słabości, zbuduj pewność siebie i wesprzyj charytatywnie! Dowiedz się, jak dołączyć do tego inspirującego wydarzenia.

To będzie wyjątkowa okazja, aby sprawdzić swoje możliwości. Zbliża się pierwsza edycja biegu przeszkodowego OCR pod nazwą TARRUN – Szlak Prób Doliną Dunajca. Chociaż wydarzenie dopiero debiutuje w naszym regionie, lista najmłodszych, chcących zmierzyć się w tej rywalizacji, zapełniła się błyskawicznie. Na starcie pojedynku stanie setka dzieci. Ale wydarzenie jest przeznaczone również dla dorosłych zawodników. Amatorzy mogą startować w klasie OPEN, dla bardziej zaawansowanych przygotowano kategorię ELITE. Wszystko po to, by zachęcać mieszkańców regionu do aktywnego spędzania czasu i pokonywania słabości.

- Jestem aktywną zawodniczką OCR, zaczęłam parę lat temu przygodę z tym sportem i zatraciłam się w tym sporcie. Ten sport odmienił moje życie. Dlatego chcemy, żeby także odmienił wielu ludziom, dzieciom, dorosłym życie. Zachęcamy, żeby wstali z kanapy, założyli buty sportowe i zaczęli jakąkolwiek aktywność. Czy to będzie bieg, czy to będzie bieg oceerowy. Po prostu ktoś coś wybierze dla siebie. Naturalną potrzebą dzieci jest bieganie, czołganie się, wspinanie. Tego brakuje w dzisiejszych czasach. My to mieliśmy, ale dzisiejszym dzieciom tego brakuje. Dlatego pomysł na bieg TARRUN – mówi Karolina Sroka, zawodniczka OCR oraz trenerka dzieci.

POSŁUCHAJ: na biegi OCR zapraszają Karolina Sroka i Łukasz Karaś

Tor przeszkód stanie 23 sierpnia 2026 na boisku sportowym w Pasiece Otfinowskiej w gminie Żabno. Nie zabraknie elementów, na które trzeba będzie się wspiąć, zawisnąć, albo przeczołgać. Organizatorzy liczą, że do rywalizacji staną całe rodziny a wydarzenie zachęci uczestników do uprawiania tej dyscypliny sportu na co dzień.

- Na początku każdy się boi i trzeba tą odwagę zdobyć. Dorośli tak samo mają jak dzieci. Pierwszy raz zawsze się boją: a może nie, może jednak innym razem. Tak samo było ze mną. Jednak poszedłem na ten pierwszy bieg, no i jednak się okazało, że to nie jest nic strasznego. Po prostu trzeba tylko iść, spróbować, nie bać się i zrobić ten pierwszy krok – uzupełnia Łukasz Karaś, zawodnik i organizator wydarzenia TARRUN.

Jak podkreślają organizatorzy biegu OCR TARRUN, ta dyscyplina pomaga rozwijać całe ciało i budować różne partie mięśni, zwiększając zwinność i elastyczność. Ale biegi przeszkodowe umożliwiają pokonywanie słabości i budowanie pewności siebie. Oprócz atrakcji sportowych zaplanowano również atrakcje artystyczne. Będzie można podziwiać występy utalentowanych wychowanków Pałacu Młodzieży w Tarnowie. Dodatkowo, podczas imprezy prowadzona będzie zbiórka datków na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia Dzieci Dzieciom.

Impreza w niedzielę, 23 sierpnia w Pasiece Otfinowskiej w gminie Żabno. Biuro zawodów będzie czynne od 8:30, a same zawody startują o 10:00. Więcej o biegu TARRUN - Szlak Prób Doliną Dunajca w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU.

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