Przerwa technologiczna w Parku Wodnym w Tarnowie. Basen będzie nieczynny przez ponad dwa tygodnie

Michał Reszczyński
2026-08-06 8:07

Mieszkańcy Tarnowa muszą przygotować się na czasowe zamknięcie Parku Wodnego przy ul. Piłsudskiego. Od 17 sierpnia do 3 września obiekt będzie wyłączony z użytkowania z powodu zaplanowanej przerwy technologicznej. W tym czasie przeprowadzony zostanie szereg prac konserwacyjnych i remontowych.

Mężczyzna płynący pod wodą w basenie sportowym. O przerwie w Parku Wodnym w Tarnowie przeczytasz na Eska Tarnów.
Autor: Pixabay.com

Kompleksowe prace w Parku Wodnym przy ul. Piłsudskiego w Tarnowie

Jak informuje Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, przerwa technologiczna obejmie przegląd oraz modernizację najważniejszych elementów infrastruktury obiektu. To standardowa procedura realizowana cyklicznie, pozwalająca utrzymać odpowiedni poziom bezpieczeństwa, higieny oraz sprawności technicznej całego kompleksu.

Zostanie przeprowadzona gruntowna dezynfekcja niecek basenowych, instalacji technologicznych oraz systemu wentylacji. Pracownicy zajmą się również usunięciem usterek, które pojawiły się podczas codziennej eksploatacji obiektu.

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W planach jest między innymi naprawa podwodnego oświetlenia. Wymienione zostaną także uszkodzone płytki znajdujące się w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych. Harmonogram obejmuje również prace związane z instalacją wodno-kanalizacyjną oraz przegląd i serwis urządzeń technicznych odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie Parku Wodnego.

Nielegalne papierosy zabezpieczone przez tarnowskich policjantów
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