Przeżyj przygodę! Bezpłatne „Wakacje Jednego Dnia” czekają na samotnych seniorów do września.

Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich realizuje inicjatywę „Wakacje Jednego Dnia”, oferując samotnym seniorom w pełni refundowane wyjazdy, by przełamać ich codzienną rutynę.

Program obejmuje zwrot kosztów podróży, biletów do ciekawych miejsc i posiłków, zapewniając podopiecznym i wolontariuszom niezapomniane wrażenia.

Sprawdź, jak nawet osoby z ograniczeniami zdrowotnymi mogą skorzystać z tej szansy na przygodę i jak dołączyć do wspierającego programu „Obecność”!

To sposób na to, by samotne osoby starsze, które na co dzień spędzają czas w swoich mieszkaniach, wyruszyły w podróż. To może być rodzaj nowej przygody, albo wyjazd sentymentalny do miejsca, które dobrze znają. Chodzi o przerwanie codziennej rutyny i sprawienie wakacyjnej radości osobom, które zazwyczaj nigdzie nie wyjeżdżają.

- Czasami, wbrew pozorom, jest to całkiem spore przedsięwzięcie, bo tutaj też zależy sporo od tego, w jakim stanie zdrowia jest senior, który się na te wakacje wybiera. Ale chodzi o to, żeby gdzieś się wybrać. To wszystko należy do decyzji tej pary, która się wybiera na Wakacje Jednego Dnia. To wprowadza inny klimat. Poza tym, jeżeli ten senior jest osobą samotną, to ta motywacja często jest mniejsza, żeby się gdzieś wybrać samemu. Brak tego towarzystwa. A z wolontariuszem jednak jest to i logistycznie łatwiejsze i też motywacja do wyjścia, opuszczenia swojego mieszkania jest dużo większa i do wspólnego przeżywania radości - mówi Paulina Augustyniak, koordynatorka wolontariatu Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich.

POSŁUCHAJ: o Wakacjach Jednego Dnia mówi Paulina Augustyniak

Projekt Wakacje Jednego Dnia trwa od czerwca do połowy września. W tym czasie chętni mogą planować wyjazdy. Co ważne, ich koszty pokrywa Stowarzyszenie:

- Z założenia jest to w ten sposób pomyślane, żeby cały ten wyjazd był bezkosztowy dla obu stron. I tutaj ta kwota jest na tyle wystarczająca, żeby właśnie jechać w to miejsce, coś tam zwiedzić, zjeść jakiś dobry obiad, deser. Dla osób, które jeszcze nie mają wolontariusza albo wolontariusz jest na przykład poza miejscem zamieszkania przez całe wakacje, to z kolei Stowarzyszenie organizuje taki grupowy wyjazd dla tych seniorów, którzy nie mogli skorzystać w parach z tej opcji.

Pomysłodawcy dokładają starań, aby ograniczyć wszelkie bariery uniemożliwiające taki jednodniowy wyjazd. Nawet jeżeli stan zdrowia seniora wymaga szczególnych warunków podróżowania, można liczyć na refundowany transport sanitarny, żeby senior jednak był w stanie chociaż na ten krótki czas opuścić swoje mieszkanie i skorzystać z wakacyjnego wyjazdu. Z kolei dla osób całkowicie unieruchomionych, leżących, które nie są w stanie wyjechać, organizowane są domowe Wakacje Jednego Dnia.

- To taki pomost między klasyczną wycieczką a takimi ograniczonymi możliwościami. I tutaj wolontariusze starają się z kolei zorganizować taką wirtualną podróż przy jakiejś kawie, ciastku, owocowej tarcie, żeby to było coś takiego kojarzącego się z wakacjami, z luzem. Mogą sobie zaanimować taką podróż „palcem po mapie”, jakieś Google Maps czasami też się przydaje, czy jakaś taka symulacja, no w tym wypadku internetowa, jakiejś podróży. Są to oczywiście wtedy takie namiastki tego faktycznego wyjścia, ale jeśli inaczej się nie da, to chociaż taką wakacyjną rozrywkę proponujemy – dodaje Paulina Augustyniak.

Aby skorzystać z Wakacji Jednego Dnia należy przystąpić do programu Obecność, realizowanego przez Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich. Na stronie internetowej organizacji można znaleźć szczegółowe informacje oraz numery telefonów, pod którymi można zgłosić chęć dołączenia. A więcej o Wakacjach Jednego Dnia w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU.

Dodajmy, że dotychczas w regionie tarnowskim, największą popularnością wśród seniorów korzystających z Wakacji Jednego Dnia cieszyło się Zalipie – Malowana Wieś. Podopieczni Stowarzyszenia wyjeżdżali też do Krakowa, aby popływać statkiem po Wiśle, byli w skansenie w Nowym Sączu oraz w Tyńcu.

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