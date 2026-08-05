Niebezpieczne znalezisko nad rzeką. Saperzy zabezpieczyli pociski z czasów II wojny światowej

Interwencja służb w miejscowości Biała

30 lipca mundurowi z Komisariatu Policji Tarnów Zachód zostali skierowani do miejscowości Biała, gdzie nad brzegiem rzeki odnaleziono obiekty przypominające pociski artyleryjskie. Jak się okazało, były to pociski odłamkowe przeciwlotnicze typu Flak. Następnie pojawił się patrol saperski, który zabezpieczył odnalezione przedmioty. Policjanci zwracają uwagę, że w ostatnim czasie ryzyko odnalezienia niewybuchów wzrasta. Powodem jest niski stan rzek, a także prowadzone prace polowe i ogrodowe, podczas których spod ziemi lub z dna cieków wodnych mogą zostać odsłonięte pozostałości po działaniach wojennych.

Funkcjonariusze przypominają, że nawet po kilkudziesięciu latach tego typu przedmioty mogą być nadal aktywne i stwarzać poważne zagrożenie dla zdrowia oraz życia. W przypadku natrafienia na niewybuch nie wolno go dotykać, przenosić ani podejmować prób samodzielnego zabezpieczenia.

– W przypadku odnalezienia przedmiotu przypominającego niewybuch należy oddalić się w bezpieczne miejsce i niezwłocznie powiadomić służby, dzwoniąc pod numer 112 – apeluje asp. Kamil Wójcik, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

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