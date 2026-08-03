Elektryczny autobus już kursuje po ulicy Wałowej w Tarnowie. Przez dwa miesiące przejazdy będą darmowe

Po deptaku w Tarnowie jeździ autobus.

Miasto wypożyczyło pojazd na dwa miesiące testów.

Kursy będą odbywać się codziennie.

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Tarnów testuje elektryczny autobus

W poniedziałek, 3 sierpnia, na ulice Tarnowa wyjechał elektryczny minibus Yutong E7S. Uruchomienie nowej linii nastąpiło z ponad miesięcznym opóźnieniem. Nowe połączenie otrzymało numer 55 i będzie funkcjonować w ramach dwumiesięcznego programu pilotażowego. Każdego dnia pojazd wykona 20 kursów, obsługując najważniejsze miejsca w sercu miasta.

Charakterystycznym elementem autobusu jest jego kolor nawiązujący do historycznych tarnowskich tramwajów. Władze miasta podkreślają, że głównym celem projektu jest ułatwienie przemieszczania się po centrum, zwłaszcza osobom starszym. Jednocześnie uruchomienie nowej linii ma zwiększyć ruch na tarnowskiej Starówce, co może pozytywnie wpłynąć na działalność lokalnych sklepów, restauracji i innych przedsiębiorców.

Po zakończeniu okresu testowego miasto oceni zainteresowanie mieszkańców i turystów. Jeśli frekwencja okaże się satysfakcjonująca, to linia 55 może zostać w Tarnowie na stałe.

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