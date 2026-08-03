Wzgórze zamkowe w Czchowie zamknięte! Tysiące turystów musi poczekać do 2027

Popularna baszta zamkowa w Czchowie rozpoczyna gruntowną modernizację, która na ponad rok zamknie dostęp do historycznej atrakcji.

Inwestycja warta 2,7 mln zł podwyższy wieżę o 6 metrów, tworząc nowy taras widokowy, oraz poprawi bezpieczeństwo i infrastrukturę.

Sprawdź, kiedy planowane jest ponowne otwarcie obiektu, czy zmienią się zasady wstępu i jakie niespodzianki czekają na turystów!

29 lipca plac budowy został przekazany wykonawcy a wejście na wzgórze zamkowe w Czchowie zostało zamknięte. To początek bardzo dużej inwestycji. Samorząd pozyskał dofinansowanie na realizację tego zdania. Całkowity koszt planowanych prac to 2 miliony 700 tysięcy złotych. Wieża zostanie wyremontowana, ponieważ warunki atmosferyczne spowodowały, że zaczęły się z niej obrywać kamienie. Zostanie też podwyższona o 6 metrów. Na samym szczycie nie będzie zadaszenia, tylko taras widokowy, z którego będzie można podziwiać piękno doliny Dunajca i gminy Czchów. Zostaną wykonane nowe schody i nowe oświetlenie. Dodatkowo wyremontowana zostanie droga dojazdowa od parkingu przy tak zwanym skwerze Katyńskim.

- Będzie na pewno wyżej, będzie na pewno ciekawiej. Czy będzie też dzięki tym inwestycjom trochę bezpieczniej. Co istotne, wieża niestety nie ma dostępności dla osób z problemami w poruszaniu się, bo ona jest zabytkiem i tam dostępności nie było możliwości zrobić. Dlatego też na parkingu robimy totem multimedialny, z którego będą mogły korzystać osoby z niepełnosprawnościami, aby również mogły podziwiać piękno tej tej wieży, tej budowli. Oczywiście samo dojście będzie bezpieczniejsze, bezpieczniejsze będzie też samo wejście na wieżę i oglądanie pięknych widoków – przekonuje Krzysztof Szot, burmistrz Czchowa.

Prace mają potrwać ponad rok, ale samorząd Czchowa ma nadzieję, że modernizację uda się zakończyć jeszcze przed kolejnym sezonem turystycznym. Burmistrz Szot chciałby ponownego otwarcia obiektu dla turystów już 1 lipca 2027 roku. Czy ten zamysł uda się zrealizować?

- Wykonawca ma termin realizacji do końca roku 2027. Bardzo lobbujemy, żeby udało się wykonać prace przed 1 lipca 2027. Jednak tak naprawdę wszystko będzie zależne od pogody. Warunki atmosferyczne sprawią, że jeśli będzie pogoda odpowiednia, że te prace zostaną wykonane i zostanie inwestycja oddana przed kolejnym sezonem i na to liczymy. Dziennie nasze wzgórze zamkowe odwiedza między 300-400 osób – dodaje burmistrz Krzysztof Szot.

Za wstęp na wieżę dotychczas pobierane były dobrowolne opłaty w wysokości 8 i 10 złotych. Te pieniądze pomagały pokryć koszty zatrudnienia osób obsługujących turystów. Na razie nie zdecydowano jeszcze, czy po modernizacji kwestia odpłatności zostanie zmieniona albo czy wzrosną ceny wstępu.

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