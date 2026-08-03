Błyskawiczny wyrok dla pijanego kierowcy. Obywatel Gruzji surowo ukarany

Tomasz Piszczek
2026-08-03 12:00

41-letni obywatel Gruzji, który w weekend prowadził samochód, mając w organizmie ponad 1,6 promila alkoholu, został zatrzymany przez policję w powiecie tarnowskim. Dzięki zastosowaniu trybu przyspieszonego, mężczyzna już usłyszał wyrok. Sąd Rejonowy w Tarnowie orzekł wobec niego 4-letni zakaz prowadzenia pojazdów oraz grzywnę w łącznej wysokości 17 tysięcy złotych.

Niebieska belka z napisem POLICJA na dachu radiowozu. O karze dla pijanego kierowcy przeczytasz na Eska Tarnów.
Autor: Justyna Świderska
  • Obywatel Gruzji został zatrzymany za kierownicą w powiecie tarnowskim, a badanie alkomatem wykazało u niego ponad 1,6 promila alkoholu. 
  • Sprawa trafiła do sądu w trybie przyspieszonym, a kierowca usłyszał wyrok obejmujący 4-letni zakaz prowadzenia pojazdów i grzywnę w wysokości 17 tys. zł. 
  • Zobacz, co pozwoliło na tak błyskawiczne skazanie pijanego kierowcy i dlaczego jego przypadek jest poważną przestrogą dla innych.
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Nocna interwencja w Siemiechowie

Do zdarzenia doszło w sobotę, 1 sierpnia, tuż po północy. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Ciężkowicach otrzymali zgłoszenie dotyczące podejrzenia, że drogą wojewódzką w miejscowości Siemiechów porusza się nietrzeźwy kierowca. Informacja dotyczyła samochodu osobowego marki Hyundai.

Policjanci niezwłocznie udali się we wskazany rejon i zatrzymali opisany pojazd do kontroli. Za kierownicą siedział 41-letni obywatel Gruzji. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości potwierdziło przypuszczenia - w organizmie mężczyzny stwierdzono ponad 1,6 promila alkoholu.

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Sprawa w trybie przyspieszonym i surowy wyrok

Kierowca został zatrzymany, a jego samochód odholowano na policyjny parking. Ze względu na jednoznaczny materiał dowodowy, prokurator skierował sprawę do rozpoznania w trybie przyspieszonym.

Już w niedzielę, 2 sierpnia, 41-latek został doprowadzony do Sądu Rejonowego w Tarnowie. Sąd uznał go za winnego zarzucanego mu czynu, czyli kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Wymierzono mu surową karę: 4-letni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz łączną grzywnę w wysokości 17 tysięcy złotych.

Policja apeluje o rozsądek i reagowanie

Przy okazji tego zdarzenia policja po raz kolejny przypomina, że nietrzeźwi kierowcy stanowią śmiertelne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Jak informuje asp. Kamil Wójcik z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, funkcjonariusze bardzo poważnie traktują wszystkie sygnały od świadków i niezwłocznie weryfikują każde zgłoszenie dotyczące podejrzenia jazdy pod wpływem alkoholu.

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