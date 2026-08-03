Obywatel Gruzji został zatrzymany za kierownicą w powiecie tarnowskim, a badanie alkomatem wykazało u niego ponad 1,6 promila alkoholu.

Sprawa trafiła do sądu w trybie przyspieszonym, a kierowca usłyszał wyrok obejmujący 4-letni zakaz prowadzenia pojazdów i grzywnę w wysokości 17 tys. zł.

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Nocna interwencja w Siemiechowie

Do zdarzenia doszło w sobotę, 1 sierpnia, tuż po północy. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Ciężkowicach otrzymali zgłoszenie dotyczące podejrzenia, że drogą wojewódzką w miejscowości Siemiechów porusza się nietrzeźwy kierowca. Informacja dotyczyła samochodu osobowego marki Hyundai.

Policjanci niezwłocznie udali się we wskazany rejon i zatrzymali opisany pojazd do kontroli. Za kierownicą siedział 41-letni obywatel Gruzji. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości potwierdziło przypuszczenia - w organizmie mężczyzny stwierdzono ponad 1,6 promila alkoholu.

Sprawa w trybie przyspieszonym i surowy wyrok

Kierowca został zatrzymany, a jego samochód odholowano na policyjny parking. Ze względu na jednoznaczny materiał dowodowy, prokurator skierował sprawę do rozpoznania w trybie przyspieszonym.

Już w niedzielę, 2 sierpnia, 41-latek został doprowadzony do Sądu Rejonowego w Tarnowie. Sąd uznał go za winnego zarzucanego mu czynu, czyli kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Wymierzono mu surową karę: 4-letni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz łączną grzywnę w wysokości 17 tysięcy złotych.

Policja apeluje o rozsądek i reagowanie

Przy okazji tego zdarzenia policja po raz kolejny przypomina, że nietrzeźwi kierowcy stanowią śmiertelne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Jak informuje asp. Kamil Wójcik z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, funkcjonariusze bardzo poważnie traktują wszystkie sygnały od świadków i niezwłocznie weryfikują każde zgłoszenie dotyczące podejrzenia jazdy pod wpływem alkoholu.

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