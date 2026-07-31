Policja w Tarnowie uderzyła w tytoniową szarą strefę, kończąc nielegalny proceder na terenie powiatu.

Zatrzymano dwóch mężczyzn, przy których znaleziono ponad 43 tysiące sztuk papierosów bez znaków akcyzy.

Nielegalna działalność naraziła Skarb Państwa na straty z tytułu niezapłaconych podatków na kwotę ponad 74 tys. zł.

Dowiedz się, jaka surowa kara grozi zatrzymanym i co jeszcze zabezpieczyli przy nich funkcjonariusze.

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Uderzenie w szarą strefę

Działania przeprowadzili policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. W dniu 30 lipca funkcjonariusze zatrzymali na terenie powiatu tarnowskiego dwóch mężczyzn w wieku 57 i 63 lat. Zostali oni ujęci w związku z podejrzeniem przewożenia i przechowywania wyrobów tytoniowych pochodzących z nielegalnego źródła.

W trakcie interwencji policjanci ujawnili i zabezpieczyli łącznie ponad 43 tysiące sztuk papierosów, które nie posiadały wymaganych polskich znaków skarbowych akcyzy.

Straty dla Skarbu Państwa i zabezpieczona gotówka

Jak wynika z ustaleń śledczych, działalność zatrzymanych naraziła Skarb Państwa na znaczne straty. Uszczuplenie należności z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego oszacowano na kwotę ponad 74 tysięcy złotych.

Podczas czynności procesowych funkcjonariusze ujawnili przy zatrzymanych także znaczne środki pieniężne w gotówce. Zostały one zabezpieczone na poczet grożącej mężczyznom kary grzywny oraz na pokrycie uszczupleń podatkowych. Ostateczną decyzję w sprawie zabezpieczonych pieniędzy podejmie prokurator nadzorujący postępowanie.

Co grozi zatrzymanym?

Obaj mężczyźni usłyszeli już zarzuty popełnienia przestępstwa skarbowego z art. 65 § 1 Kodeksu karnego skarbowego. Za wprowadzanie do obrotu wyrobów akcyzowych bez polskich znaków skarbowych grozi im wysoka kara grzywny, a nawet kara pozbawienia wolności. Sąd może również orzec o przepadku zabezpieczonego towaru na rzecz Skarbu Państwa.

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Nielegalne papierosy zabezpieczone przez tarnowskich policjantów

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