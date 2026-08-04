Jest wykonawca przebudowy ronda w centrum Tarnowa. Kiedy ruszą prace?

Długo wyczekiwana przebudowa kluczowego ronda w Tarnowie i przejścia podziemnego coraz bliżej.

Miasto wybrało firmę, która ma zrealizować to kluczowe dla Tarnowa zadanie.

Czy umowa zostanie podpisana w sierpniu, czy grożą nam kolejne komplikacje? Poznaj najnowsze informacje o tej strategicznej inwestycji!

O realizację przebudowy ronda i budowę przejścia podziemnego u zbiegu ulic Narutowicza – Krakowskiej - Sikorskiego w Tarnowie zabiegało czterech wykonawców. Miasto wybrało firmę, która przedstawiła najkorzystniejszą cenowo ofertę i zaproponowała wykonanie prac za prawie 27 milionów złotych.

- Pozostali oferenci mogą teraz zapoznać się z dokumentami i ewentualnie wnieść odwołania. Jeżeli sprzeciwów nie będzie to w drugiej połowie sierpnia powinniśmy podpisać umowę. Termin na wykonanie tej inwestycji to koniec 2027 roku – informuje wiceprezydent Tarnowa - Maciej Włodek.

Powstanie w rejonie skrzyżowania ulic Krakowskiej – Narutowicza – Sikorskiego w Tarnowie nowego ronda turbinowego, w miejsce obecnego tymczasowego, było zapowiadane już w 2024 roku. Samorząd miasta otrzymał na ten cel blisko 25 milionów złotych dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Rozpoczęcie inwestycji opóźniły odwołania od decyzji ZRiD i konieczność wydania decyzji reformacyjnej, która została wydana w październiku 2025 roku. Problemy pojawiły się również po stronie projektowej – autor dokumentacji nie odpowiadał na wezwania zarówno Zarządu Dróg i Komunikacji jak i Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Miasto chciało też wrócić do wcześniejszej koncepcji skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, jednak Urząd Marszałkowski nie wyraził na to zgody. Ostatecznie ogłoszono przetarg:

- Zgłosili się wykonawcy, wpłynęły cztery oferty na ten przetarg, jeśli chodzi o wykonanie robót. Wykonawcę z najkorzystniejszą ofertą wezwaliśmy do złożenia wyjaśnień, koniecznych w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Po złożeniu tych wyjaśnień, jeżeli będą one wystarczające, dokonamy wyboru, ogłosimy ten wybór i wówczas jest 10 dni na złożenie odwołania przez pozostałych wykonawców, jeżeli się z tym wyborem nie będą zgadzać. I wówczas sprawa może trafić do Krajowej Izby Odwoławczej. Jeżeli jednak nie będzie tych odwołań, to myślę, że umowę uda się jeszcze w sierpniu podpisać – informował w lipcu Grzegorz Wałęga, dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie.

Po podpisaniu umowy wykonawca, w porozumieniu z Zarządem Dróg i Komunikacji oraz lokalnymi przedsiębiorcami, przystąpi do opracowywania czasowej organizacji ruchu na okres prowadzenia robót, tak aby uciążliwości były jak najmniejsze:

- Po wypracowaniu tego, wykonawca przystępuje do prac związanych już bezpośrednio z wykonawstwem. Trzyma nas termin realizacji robót. Liczba miesięcy jest na sztywno wpisana w umowę, więc prawda jest taka, że przedłużanie tej procedury przetargowej, gdyby jeszcze weszło odwołanie do KIO, nie jest dla nas komfortowe, aczkolwiek na chwilę obecną jesteśmy jeszcze po bezpiecznej stronie – zapewnia dyrektor Wałęga.

W ramach planowanej inwestycji ma powstać rondo turbinowe z dwoma pasami ruchu, buspasy, nowe oświetlenie oraz oddzielne ciągi dla pieszych i rowerzystów. Zaplanowano także budowę nowoczesnego przejścia podziemnego w okolicach Centrum Handlowego „Świt”, gdzie w chwili obecnej funkcjonuje sygnalizacja świetlna. Przebudowane zostaną także dwa przystanki w rejonie „Świtu”, wymieniona zostanie cała instalacja wodociągowa i sanitarna.

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