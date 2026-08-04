Dramatyczna historia okazała się kłamstwem. 77-latka padła ofiarą oszustów i straciła oszczędności życia

Oszuści podszyli się pod rodzinę. 77-latka straciła oszczędności życia.

Policja apeluje o ostrożność.

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Seniorka z powiatu brzeskiego straciła 53 000 złotych

Do zdarzenia doszło w piątkowe popołudnie, 31 lipca. Do 77-latki zadzwoniła kobieta podająca się za jej wnuczkę. W rozmowie przekazała dramatyczną informację – jej ojciec miał doprowadzić do wypadku drogowego, w którym zginęła ciężarna kobieta. Aby uniknąć więzienia, potrzebna była natychmiastowa wpłata dużej sumy pieniędzy.

Przerażona seniorka uwierzyła w przedstawioną historię. Zgodnie z instrukcjami rozmówczyni zebrała wszystkie oszczędności, które przechowywała w domu. Niedługo później przekazała 53 tysiące złotych kobiecie, która pojawiła się pod jej adresem i przedstawiła jako policyjny kurier.

Sprawą zajmują się policjanci, którzy po raz kolejny ostrzegają przed oszustwami metodą „na wnuczka” i „na wypadek”. Funkcjonariusze podkreślają, że przestępcy celowo wywołują silne emocje i presję czasu, by uniemożliwić ofierze spokojną ocenę sytuacji.

– Przypominam, że policjanci, prokuratorzy ani urzędnicy państwowi nigdy nie proszą obywateli o przekazanie gotówki, kodów BLIK czy wartościowej biżuterii na poczet kaucji lub rzekomych działań policyjnych. Jeżeli usłyszymy w słuchawce historię o wypadku i żądanie pieniędzy, najlepiej natychmiast przerwać rozmowę, odłożyć słuchawkę i skonsultować sytuację z kimś bliskim – nawet jeśli oszuści będą przekonywać, by tego nie robić. Po rozłączeniu warto zadzwonić na dobrze znany numer osoby, której rzekomo dotyczy zdarzenie, i upewnić się, czy opisywana sytuacja rzeczywiście miała miejsce – apeluje asp. Grzegorz Kupiec z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku.

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