Tarnowski AnVision obchodzi 20-lecie: szykują dwie nowe płyty i wielki koncert!

Tarnowski AnVision hucznie obchodzi 20-lecie istnienia, zapraszając na wyjątkowy koncert jubileuszowy w Amfiteatrze Letnim.

Na scenie wystąpią obecni i byli członkowie zespołu, a także goście LARK i Zireael, prezentując całą historię muzycznej drogi.

Odkryj plany na nową płytę, poznaj wyzwania koncertowe i dowiedz się, jak zdobyć bezpłatne zaproszenia na to rockowe święto!

Zespół AnVision powstał w 2007 roku. Formację założyła grupa doświadczonych tarnowskich muzyków. Dotychczas mają na koncie trzy płyty: w 2012 roku ukazał się krążek „Astralphase”. Cztery lata później wydali album „New World”, a w 2020 do rąk fanów trafiła płyta zatytułowana „Love&Hate”. Wydawnictwa spotkały się ze świetnym przyjęciem słuchaczy i krytyków muzycznych. Obecnie AnVision pracuje nad materiałem na kolejną płytę:

- Nowa płyta na horyzoncie. Połowa już jest skomponowana, na drugą część mamy trochę pomysłów. No i może nie powinienem mówić, ale szykujemy już nie niespodziankę, bo jak powiem, to nie będzie niespodzianką - płytę live. Więc mamy już trochę materiału, który musimy wyselekcjonować, co się nadaje, co chcielibyśmy światu pokazać, obrobić to, no i wydamy jako kolejne wydawnictwo, więc tych płyt nagle zrobi się pięć i pół – zapowiada gitarzysta - Grzegorz „Greg” Ziółek.

POSŁUCHAJ: mówią Grzegorz Ziółek i Tomasz Jaworecki z zespołu AnVision

Pierwszy skład zespołu tworzyli: Grzegorz „Greg” Ziółek – gitara, Marcin Gądek – vokal, Marcin „Larz” Duchnik – perkusja, Artur Serwin – gitara basowa, Andrzej Niewiadomski – instrumenty klawiszowe. Jednak na przestrzeni lat skład grupy się zmieniał. „Najmłodszym” członkiem AnVision jest basista, Tomek Jaworecki, który zastąpił Karola Wadowskiego, a wcześniej odpowiadał za sprawy techniczne:

- Ja tu tak po prostu pasuję jak puzzel. Śledzę AnVision chyba od 2012 roku, a w 2021, jeśli dobrze pamiętam, zostałem członkiem zespołu, tylko byłem techniczny. Od 2024, chyba od lutego, już gram na basie, zastąpiłem Karola. Dla mnie to jest przede wszystkim genialna przygoda, bo muzyka, której słuchałem od dziecka, która instrumentalnie mnie ukształtowała, bo gitara jest moim instrumentem głównym, a że i na perkusji też sobie jakoś radzę, to taka wypadkowa w postaci gitary basowej jest trochę naturalna tutaj. A że był akurat wakat, ja bardzo chętnie się sprawdzę. Pasuje mi to, cieszy mnie to, jest to fajna przygoda i naprawdę dobrze się współpracuje – przekonuje basista Tomek Jaworecki.

Muzyka AnVision to połączenie rocka i metalu. Mocne gitarowe riffy przeplatane są łagodniejszym, przestrzennym brzmieniem. Fani zwracają jednak uwagę, że chętnie częściej słuchaliby zespołu podczas wystąpień koncertowych, na żywo.

- Będziemy musieli chyba się nad tym pochylić i i faktycznie może więcej zacząć koncertować. Koncertowanie wiąże się z pewnym wyzwaniem, tak? Bo jako zespół zawsze sobie stawialiśmy poprzeczkę bardzo wysoko, czyli mamy bardzo dobry sprzęt, niestety bardzo dużo tego sprzętu. Ten sprzęt zawodowy jest niestety bardzo ciężki. Więc to wszystko składa się na taki jeden obraz, że to jest duże przedsięwzięcie jechać gdziekolwiek. Logistycznie musimy mieć albo osobny samochód na to, albo po prostu tak duży samochód, który pomieści i nas w ilości zazwyczaj dziewięciu ludzi, plus jeszcze cały sprzęt, który waży dobre półtorej tony, więc tak naprawdę nie mieści się w żaden samochód kategorii B, który mógłby nas zabrać. Więc albo musimy jechać na dwa, albo nawet trzy auta, jak jedziemy osobówkami, plus nieduży dostawczak. Więc jest to wyzwanie. Często organizatorzy, którzy nas zapraszają, nie rozumieją, skąd się biorą koszty dojazdu naszego, że to aż tyle kosztuje. Mało koncertujemy, ale myślę, że to się zmieni. Troszkę musimy zmienić nasz sprzęt na lżejszy, który można łatwiej zapakować. Na szczęście się już da – wyjaśnia Grzegorz „Greg” Ziółek.

Z okazji jubileuszu 20-lecia AnVision organizuje koncert. W Amfiteatrze Letnim przy ulicy Kopernika w Tarnowie zagrają obecni i byli członkowie zespołu:

- Zrobiliśmy taki kalejdoskop przez całą naszą twórczość, od samego początku aż do teraz. Będą nowe numery, które trafią na tę najnowszą płytę, nad którą pracujemy. Będą najstarsze numery również. No i jak to rocznica, zaprosiliśmy też byłych członków naszego zespołu, którzy się przewinęli przez te wszystkie lata. No i będą z nami grać. Każdy odpowiednio nawiązując do czasu, do okresów, w którym był naszym członkiem, no i te utwory będą grane. Gościnnie na scenie LARK, ponieważ na początku część muzyków też przewinęła się przez nas zespół. No i będą nasi byli basiści, wokalista były, czyli właśnie Marcin Gądek. No i zaprosiliśmy klawiszowców. Trochę wspomnień, trochę nowości. Chcielibyśmy wrzucić taki kamyczek zaczepny, żeby wszyscy widzieli, że jednak idziemy w dalszym ciągu konsekwentnie w tę samą stronę.

Więcej ciekawostek w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU. Jubileuszowy koncert AnVision w sobotę, 8 sierpnia 2026 w Amfiteatrze Letnim w Tarnowie. Zagrają również LARK oraz Zireael. Impreza startuje o 18:00. Wydarzenie nie będzie biletowane, ale aby wejść na widownię konieczne jest posiadanie zaproszeń. Darmowe wejściówki można odbierać w Tarnowskim Centrum Kultury przy Rynku 5.

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