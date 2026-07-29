W Tarnowie rozpoczęto dramatyczne poszukiwania 80-letniej kobiety, która zaginęła po wyjściu z domu, mobilizując do akcji kilkudziesięciu policjantów.

Kluczowy przełom w działaniach nastąpił, gdy funkcjonariusze otrzymali sygnał od mieszkańców, którzy zauważyli zagubioną seniorkę w pobliskiej miejscowości.

Zobacz, jak czujność postronnych osób doprowadziła do szczęśliwego finału i jaką rolę odegrały w odnalezieniu kobiety całą i zdrową.

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Dramatyczne zgłoszenie i akcja policji

We wtorek, 28 lipca 2026 roku, około godziny 18:00, do Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie wpłynęło zgłoszenie od zaniepokojonej rodziny. Z informacji wynikało, że 80-letnia kobieta wyszła z domu, nie informując bliskich o celu swojej podróży.

Jak poinformował aspirant Kamil Wójcik z tarnowskiej policji, istniało uzasadnione podejrzenie, że życie lub zdrowie kobiety może być zagrożone. W związku z tym niezwłocznie podjęto decyzję o wszczęciu akcji poszukiwawczej.

Szeroko zakrojona akcja poszukiwawcza

Do działań natychmiast zaangażowano znaczne siły. W poszukiwaniach wzięło udział łącznie 34 funkcjonariuszy z tarnowskiej komendy, którzy rozpoczęli sprawdzanie okolicznych terenów. Czas odgrywał kluczową rolę, dlatego działania prowadzono w trybie pilnym.

Przełom dzięki reakcji mieszkańców

Kluczowy dla sprawy okazał się sygnał od mieszkańców. Po godzinie 20:00 policjanci otrzymali informację, że kobieta odpowiadająca rysopisowi zaginionej została zauważona w jednej z miejscowości oddalonej o kilkanaście kilometrów od Tarnowa.

Jak potwierdził aspirant Wójcik, to właśnie przypadkowe osoby zainteresowały się losem zagubionej seniorki, którą zauważyły na drodze, i powiadomiły służby.

Szczęśliwy finał i powrót do domu

Na wskazane miejsce bezzwłocznie skierowano patrol. Funkcjonariusze potwierdzili, że odnaleziona kobieta to poszukiwana 80-latka. Seniorka była cała i zdrowa, choć zagubiona. Zgodnie z procedurami, została przekazana pod opiekę załodze pogotowia ratunkowego w celu przeprowadzenia badań. Po badaniu medycznym, które nie wykazało żadnych obrażeń, kobieta została bezpiecznie przekazana pod opiekę swojej rodziny.

Aspirant Kamil Wójcik podkreślił, że akcja zakończyła się pełnym sukcesem dzięki wzorowej współpracy policji i mieszkańców.

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