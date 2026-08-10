Tarnowianin stracił 70 tysięcy złotych! Tak działa oszustwo „na policjanta”

Zuchwałe oszustwo na "fałszywego policjanta", mieszkaniec Tarnowa stracił znaczną kwotę oszczędności.

45-latek, zwiedziony podstępem o zagrożeniu konta, wypłacił i przekazał oszustom aż 70 000 złotych, realizując ich szczegółowe polecenia.

Dowiedz się, jak działają przestępcy, na co uważać i co zrobić, gdy zadzwoni "policjant" – poznaj ostrzeżenia, zanim będzie za późno!

To kolejne z serii zuchwałych oszustw na „fałszywego policjanta”. Podszywający się pod funkcjonariusza policji, zdołał przekonać mieszkańca Tarnowa, że jego pieniądze, zdeponowane w banku, są zagrożone. 45-latek dał wiarę słowom oszusta i zgodził się wykonać wszystkie polecenia, które doprowadziły go do utraty znacznej kwoty.

Oszustwo rozpoczęło się od telefonu na numer stacjonarny. Osoba podająca się za pracownika Urzędu Miasta zakomunikowała Tarnowianinowi, że ma się do niego udać kurier z paczką z urzędu. Pod pozorem komunikacji koniecznej z dostawcą oszuści wyłudzili numer telefonu komórkowego. Niedługo później, właśnie na ten numer komórkowy zadzwonił rzekomy policjant.

Podający się za funkcjonariusza oszust, przekonał Tarnowianina, że jego oszczędności, zgromadzone na koncie bankowym, są zagrożone. Zapewniał, że tylko działania według jego instrukcji pozwolą uchronić pieniądze przed kradzieżą. Mężczyzna, za namową sprawcy, wypłacić z rachunku bankowego 70 tysięcy złotych. Następnie część gotówki wpłacił we wskazanym wpłatomacie przy użyciu kodów BLIK, a pozostałe środki przelał na wskazany przez oszusta rachunek.

Nad ustaleniem sprawców oszustwa pracują policjanci Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Jednocześnie ostrzegają przed pochopnym podejmowaniem jakichkolwiek działań związanych z wypłacaniem i przekazywaniem pieniędzy. Mundurowi podejrzewają, że ostatni przypadek kradzieży oszczędności mógł być wymierzony w 70-letnią matkę poszkodowanego mężczyzny, bo zwykle właśnie seniorów oszuści biorą sobie za cel.

Tarnowscy policjanci radzą, by porozmawiać ze starszymi członkami rodziny i przestrzec, tłumacząc na czym polega mechanizm oszustwa. Przypominają, że funkcjonariusze nigdy nie polecają wypłacania oszczędności z banku, ani wpłacania pieniędzy we wpłatomatach. Aby uniknąć utraty pieniędzy, lepiej nie przekazywać kodów BLIK osobom telefonującym do nas, bo nie mamy pewności, co do ich tożsamości i zamiarów. Jeżeli ktoś informuje, że oszczędności w banku są zagrożone, nakazuje zachować rozmowę w tajemnicy i postępować według instrukcji, najlepiej się rozłączyć i samodzielnie zadzwonić na komisariat.

Jednocześnie policjanci podkreślają, że ten typ wyłudzenia bywa bardzo trudny do namierzenia. Kiedy odkryjemy, że padliśmy ofiarą oszustwa, należy jak najszybciej zgłosić sprawę. W tym przypadku czas ma ogromne znaczenie – im szybciej powiadomimy policję, tym większe szanse, że pieniądze uda się odzyskać.

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