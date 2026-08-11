Zaćmienie Słońca 2026 i nie tylko. Księżyc inspiruje w Tarnowie do kreatywnych działań

Już 12 sierpnia 2026 roku będziemy świadkami niezwykłego, częściowego zaćmienia Słońca, z Księżycem przesłaniającym aż 88% tarczy.

Przygotuj się na to kosmiczne widowisko, które rozpocznie się około 19:10, pamiętając o niezbędnych okularach ochronnych.

A w Tarnowie możesz już teraz celebrować Księżyc! Odkryj lokalne "księżyce" i weź udział w konkursie fotograficznym z nagrodami.

Nie wystarczą zwykłe okulary przeciwsłoneczne. Do obserwacji zaćmienia przydadzą się specjalne szkła, które ochronią wzrok. W środę, 12 sierpnia 2026 roku, będzie można podziwiać niezwykły spektakl. Na niebie nad Polską zobaczymy częściowe zaćmienie Słońca. Księżyc przesłoni około 88 procent słonecznej tarczy. To oznacza, że w kulminacyjnym momencie nie zapadnie całkowita ciemność, ale widok i tak będzie imponujący. Zjawisko ma się rozpocząć około godziny 19:10.

Naturalny satelita Ziemi od dawna wzbudza ogromne zainteresowanie. Rozbudza wyobraźnię, jest bohaterem legend oraz obiektem obserwacji i badań. W drugiej połowie ubiegłego wieku człowiek postawił stopę na Księżycu, a obecnie planowany jest powrót na jego powierzchnię i założenie tam stałej bazy. Więcej o tym możne usłyszeć między innymi w pracowni astronomicznej tarnowskiego Pasażu Odkryć. Z kolei przed wejściem do placówki, nad Pasażem Tertila, można w sezonie podziwiać imponującej wielkości balon, na którym wiernie odwzorowano powierzchnię Srebrnego Globu.

Księżyc jest częstym elementem utworów literackich. Znajdziemy go w książkach, wierszach, obrazach czy tekstach piosenek. Jest też wdzięcznym, chociaż trudnym obiektem fotograficznym. I właśnie do podjęcia takiego wyzwania zachęca Tarnowian Centrum Nauki i Techniki Pasaż Odkryć. Placówka ogłosiła konkurs fotograficzny pod tytułem „Tarnów w Księżycem w tle”.

- Celem konkursu jest popularyzacja fotografii artystycznej, promocja walorów krajobrazowych i architektonicznych Tarnowa oraz rozwijanie kreatywności uczestników. Zadaniem polega na wykonaniu fotografii, która pokaże niepowtarzalny klimat Tarnowa lub jego okolic, wzbogacony o jeden z najbardziej inspirujących motywów nocnego nieba – Księżyc. A w Tarnowie księżyce są przynajmniej trzy: ten w Pasażu Tertila, ten na herbie Tarnowa, oraz ten, który oglądamy na niebie – mówi w rozmowie z Radiem ESKA Tarnów Joanna Babula, szefowa Pasażu Odkryć.

Organizatorzy zachęcają do poszukiwania oryginalnych kadrów. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, a każdy uczestnik może zgłosić jedną fotografię wykonaną samodzielnie. Organizatorzy promują autentyczną fotografię i nie zezwalają na wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji ani narzędzi zmieniających treść obrazu. Termin nadsyłania prac upływa 11 września 2026 roku.

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