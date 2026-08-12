Tarnów: Czy zaoszczędzisz kilkanaście groszy? Mpetrol otwiera się ponownie!

Miejska stacja paliw Mpetrol w Tarnowie powraca po dwuletniej przerwie, obiecując kierowcom dostęp do tańszego paliwa.

Obiekt został odświeżony i wyposażony w nowe rozwiązania, a jego oficjalne otwarcie zaplanowano jeszcze w tym tygodniu.

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Na ten moment kierowcy w Tarnowie czekali o dawna. Jeszcze w tym tygodniu ma zostać ponownie uruchomiona miejska stacja paliw Mpetrol. Decyzja o przywróceniu działalności tego obiektu zapadła jeszcze w 2024 roku. Jednak procedury związane z realizacją tego zadania wymagały więcej czasu, niż pierwotnie zakładano. Potrzebne było między innymi przeprowadzenie skrupulatnych analiz biznesowych i formalno-prawnych.

- Analizowaliśmy dokładnie, w jakim modelu tę stację uruchomić. Naszym celem jest to, aby paliwo dostępne na tej stacji, było dla mieszkańców atrakcyjne cenowo i z tego też powodu te analizy biznesowe były konieczne. Z jednej strony musi to być biznes rentowny, a z drugiej – atrakcyjny cenowo dla użytkowników – przekonywał Robert Pacana, prezes MPK w Tarnowie.

Już na początku 2025 roku prezes Pacana w rozmowie z Radiem ESKA Tarnów zapewniał, że infrastruktura techniczna jest w każdej chwili gotowa do ponownego użytku i nie będzie wymagała dodatkowych nakładów. Zbiorniki i dystrybutory posiadały wymagane atesty i były utrzymywane w gotowości. Jednak przed ponownym otwarciem stacji Mpetrol konieczne było odświeżenie obiektu i nadanie mu nowoczesnego i przyjaznego dla użytkowników charakteru.

Dodatkowego czasu wymagało ponowne uzyskanie koncesji na obrót paliwami. Z nieoficjalnych informacji wynika, że placówka będzie oferowała paliwo przynajmniej o kilkanaście groszy taniej, niż inne stacje w regionie, jednak ostateczna informacja dotycząca przygotowanych cen i promocji zostanie upubliczniona w piątek, 14 sierpnia 2026, kiedy to zaplanowano oficjalne otwarcie stacji.

Przypomnijmy, miejska stacja paliw Mpetrol, prowadzona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Tarnowie, została zamknięta pod koniec stycznia 2024 roku, bo zarabiała zbyt dużo. Powodem była wewnętrzna procedura, gdzie spółka miejska, jako przedsiębiorstwo In House, jest zobligowana do tego, żeby 90 procent przychodu było generowane w ramach umowy powierzonej, czyli przewozu pasażerów. Tylko 10 procent, jako przedsiębiorstwo komunalne, spółka może generować z przychodów komercyjnych.

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