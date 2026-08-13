Chcesz studiować w Tarnowie? 17 sierpnia rusza dodatkowa rekrutacja na wolne miejsca

Akademia Tarnowska uruchamia dodatkową rekrutację, oferując kandydatom kolejną szansę na rozpoczęcie studiów w prestiżowej uczelni.

Dostępne są miejsca na kilkunastu różnych kierunkach, od pielęgniarstwa po informatykę, a cały proces naboru odbywa się wygodnie online.

Sprawdź listę wolnych specjalności na stronie uczelni i złóż wniosek do 14 września, aby nie przegapić tej wyjątkowej okazji!

Kto chce się kształcić w Tarnowie, ten ma szansę ubiegać się o miejsce w Akademii Tarnowskiej. W poniedziałek, 17 sierpnia 2026, największa tarnowska uczelnia rozpoczyna rekrutację dodatkową na studia. Nabór online odbywać się będzie na takich samych zasadach jak rekrutacja podstawowa, ale będzie prowadzony tylko na tych kierunkach, na których po rekrutacji podstawowej zostały jeszcze wolne miejsca. Zainteresowani muszą najpierw zapoznać się z listą dostępnych kierunków, która jest dostępna na stronie Akademii Tarnowskiej.

POSŁUCHAJ: o rekrutacji dodatkowej na AT mówi rzecznik uczelni Piotr Kopa

- Na tej liście są: pielęgniarstwo drugiego stopnia oraz wychowanie fizyczne drugiego stopnia, chemia w biznesie i ochrona środowiska – to studia pierwszego stopnia, lingwistyka stosowana pierwszego stopnia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – to studia jednolite magisterskie, pedagogika specjalna również studia jednolite magisterskie. Na Wydziale Nauk Technicznych: automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, elektronika i technologie inteligentne oraz informatyka – te trzy kierunki to studia pierwszego stopnia, a na studiach drugiego stopnia na Wydziale Nauk Technicznych zapraszamy na technologię chemiczną. Jeśli chodzi o Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, to tam zapraszamy na administrację, zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia, ekonomię również pierwszego i drugiego stopnia, finanse i rachunkowość pierwszego stopnia, pracę socjalną pierwszego i drugiego stopnia. Na Wydziale Sztuki rekrutować będziemy na design oraz grafikę. Obydwa te kierunki to studia pierwszego stopnia – informuje Piotr Kopa, rzecznik uczelni.

Rekrutacja dodatkowa na studia w Akademii Tarnowskiej potrwa do 14 września. Natomiast ostatnią szansą na zostanie studentem tarnowskiej uczelni będzie trzecia w tym roku rekrutacja, tak zwana uzupełniająca, która potrwa od 21 do 23 września 2026.

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