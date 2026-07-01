Tarnów prowadzi zaawansowane rozmowy z mistrzem Polski, Motorem Lublin, w sprawie tymczasowego przeniesienia drużyny na stadion w Mościcach.

Wizja lokalna obiektu wykazała listę niezbędnych inwestycji, m.in. w oświetlenie i tor, aby dostosować go do wymogów PGE Ekstraligi.

Miasto stawia jednak konkretne warunki. Dowiedz się, od czego zależy finałowa decyzja i kiedy żużlowy mistrz może zagościć w Tarnowie.

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Trójstronne rozmowy i inspekcja "Jaskółczego Gniazda"

W Tarnowie odbyło się robocze spotkanie z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta Tarnowa, klubu Motor Lublin oraz Polskiego Związku Motorowego. Jak poinformował zastępca prezydenta Tarnowa, Maciej Włodek, jego celem była ocena możliwości goszczenia w Mościcach meczów żużlowej Ekstraligi w okresie przebudowy stadionu w Lublinie.

W trakcie wizyty dokonano szczegółowego przeglądu stadionu przy ulicy Zbylitowskiej. Oceniano zarówno stan techniczny toru, jak i infrastrukturę pomocniczą, w tym oświetlenie, zaplecze dla zawodników oraz trybuny.

- Zarząd klubu przychylnie spogląda na naszą infrastrukturę, na lokalizację naszego toru, też pod kątem logistycznym i pojemnościowym. Myślę, że rozmowy idą w dobrym kierunku - stwierdził wiceprezydent Włodek, dodając, że Tarnów pozostaje w grze, choć Motor Lublin analizuje jeszcze jedną alternatywną lokalizację.

POSŁUCHAJ: o rozmowach z przedstawicielami Motoru Lublim i PZM mówi Maciej Włodek, Zastępca Prezydenta Miasta Tarnowa

Lista rzeczy do zrobienia

Inspekcja wykazała, że choć stadion przeszedł niedawno modernizację na potrzeby Krajowej Ligi Żużlowej, dostosowanie go do standardów PGE Ekstraligi będzie wymagało dalszych inwestycji. Kluczowe obszary wymagające modernizacji to:

Oświetlenie: Obecne jest niewystarczające do realizacji transmisji telewizyjnych na poziomie ekstraligowym. Rozważane jest przejęcie infrastruktury oświetleniowej z modernizowanego stadionu w Lublinie.

Obecne jest niewystarczające do realizacji transmisji telewizyjnych na poziomie ekstraligowym. Rozważane jest przejęcie infrastruktury oświetleniowej z modernizowanego stadionu w Lublinie. Krzesełka: Podobnie jak w przypadku oświetlenia, istnieje szansa na pozyskanie zdemontowanych krzesełek z obiektu Motoru. Miasto Tarnów musiałoby ponieść koszty ich odnowienia i montażu.

Podobnie jak w przypadku oświetlenia, istnieje szansa na pozyskanie zdemontowanych krzesełek z obiektu Motoru. Miasto Tarnów musiałoby ponieść koszty ich odnowienia i montażu. Nawierzchnia toru: Zalecono uzupełnienie nawierzchni jeszcze przed zimą, aby zapewnić jej odpowiednią jakość.

Zalecono uzupełnienie nawierzchni jeszcze przed zimą, aby zapewnić jej odpowiednią jakość. Infrastruktura techniczna: Konieczne będzie stworzenie dodatkowych boksów technicznych dla zespołów i mediów, doprowadzenie przyłącza wodnego bliżej parku maszyn oraz wykonanie prac elektrycznych związanych z instalacją maszyny startowej, którą dostarczyłby klub z Lublina.

Kiedy zapadnie ostateczna decyzja?

Ostateczne rozstrzygnięcia w sprawie tymczasowej przeprowadzki Motoru do Tarnowa spodziewane są jesienią tego roku. Jak zadeklarowali przedstawiciele lubelskiego klubu, kluczowe będzie dla nich zakończenie postępowania przetargowego na modernizację ich własnego stadionu.

- Jeżeli będzie ten finał w postępowaniu przetargowym, zostanie precyzyjnie określony harmonogram realizacji poszczególnych etapów robót, wtedy wracamy z finalną informacją, czy to właśnie Jaskółcze Gniazdo będzie miejscem startów Motoru Lublin - wyjaśnił Maciej Włodek.

Szacuje się, że w przypadku pozytywnej decyzji, Motor Lublin wynajmowałby tarnowski stadion na okres dwóch sezonów.

Warunki współpracy i szansa dla Tarnowa

Negocjacje dotyczące warunków finansowych wciąż trwają. Wiadomo, że Motor Lublin byłby zainteresowany wynajęciem całego obiektu. Władze Tarnowa stawiają jednak warunki. Jednym z nich jest wprowadzenie preferencyjnych cen biletów dla mieszkańców Tarnowa.

Miastu zależy również na tym, aby działalność na stadionie mogły kontynuować inne podmioty, takie jak szkółka żużlowa Janusz Kołodziej Academy oraz drużyna futbolu amerykańskiego Hunters Tarnów.

Władze miasta nie ukrywają, że potencjalna obecność Mistrza Polski w Tarnowie jest postrzegana jako ogromna szansa dla lokalnego środowiska. Utrzymanie obiektu w najwyższym standardzie oraz obecność PGE Ekstraligi mogłyby stać się impulsem do odbudowy seniorskiej drużyny żużlowej w mieście.

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