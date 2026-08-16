Dramat w Dąbrówce Szczepanowskiej. Dwie ofiary śmiertelne pożaru

Tragiczny pożar w Dąbrówce Szczepanowskiej pochłonął dwie ofiary śmiertelne.

Strażacy, walcząc z żywiołem, odkryli w zgliszczach drewnianego domu ciała 28-letniego mężczyzny i 54-letniej kobiety, a jedna osoba wymagała hospitalizacji.

Poznaj dramatyczne szczegóły akcji ratunkowej i dowiedz się, co doprowadziło do tej tragedii, której przyczyny są obecnie wyjaśniane przez służby.

Do tragicznego w skutkach pożaru doszło w nocy z soboty na niedzielę (15/16 sierpnia 2026), w miejscowości Dąbrówka Szczepanowska. Strażacy odebrali zgłoszenie o pojawieniu się ognia w drewnianym budynku mieszkalnym około pół godziny po północy. W momencie przybycia pierwszych jednostek straży pożarnej na miejsce, budynek był już całkowicie objęty ogniem. Jak poinformował Dominik Ryba, rzecznik PSP w Tarnowie, osoba, której udało się opuścić obiekt powiadomiła strażaków, że wewnątrz mogą znajdować się jeszcze dwie osoby.

- W trakcie działań gaśniczych strażacy wewnątrz płonącego budynku ujawnili ciała dwóch osób: mężczyzny w wieku około 28 lat oraz kobiety w wieku około 54 lat. Pomocy medycznej udzielono również mężczyźnie w wieku około 50 lat. Został on zabrany do szpitala – uzupełnia kapitan Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Na miejscu pracowało łącznie osiem jednostek straży pożarnej. W kulminacyjnym momencie w akcji uczestniczyło ponad 40 strażaków. Działania gaśnicze i zabezpieczające trwały ponad trzy godziny. Teraz okoliczności i przyczyny powstania pożaru będą ustalane przez odpowiednie służby.

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