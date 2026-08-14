Groźny pożar w Stróżach. Dwie osoby poszkodowane, na miejscu 29 strażaków

W piątkowy wieczór w Stróżach doszło do poważnego pożaru budynku gospodarczego, który szybko przerodził się w dramatyczną akcję ratunkową.

Niestety, w wyniku zdarzenia dwie osoby odniosły obrażenia i wymagały natychmiastowej interwencji Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Do groźnego pożaru budynku gospodarczego w Stróżach w powiecie tarnowskim doszło w piątek – 14 sierpnia 2026 - wieczorem. Służby zostały zaalarmowane około godziny 19:00. Na miejsce udały się jednostki straży pożarnej. W zdarzeniu poszkodowane zostały dwie osoby:

- W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby: kobieta i mężczyzna. Zostali zabrani z miejsca pożaru przez dwa śmigłowce LPR – informuje Dominik Ryba, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.

W kulminacyjnym momencie akcji na miejscu z ogniem walczyło 29 strażaków. Do działań zadysponowano 6 pojazdów gaśniczych.

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