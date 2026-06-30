Jeszcze nie wyjechał na ul. Wałową, a już trafił do serwisu. Problemy nowego autobusu w Tarnowie

Testy nowej trasy w centrum Tarnowa z opóźnieniem

Według wstępnych założeń, autobus miał wyruszać z pętli przy ul. Pułaskiego, a następnie przejeżdżać przez kluczowe ulice w centrum – m.in. Krakowską, Wałową i Lwowską, zahaczając o okolice ronda oraz rejon dawnego młyna Szancera. Dalej trasa prowadziłaby przez ul. Szeroką, Targową i Narutowicza, po czym pojazd wracałby na punkt początkowy.

Pojazd był wcześniej testowany w Bielsku i Żywcu. Choć jego debiut na ulicach Tarnowa zaplanowano na 1 lipca, to autobus nie pojawił się jeszcze w mieście – wykryto w nim drobną usterkę i obecnie znajduje się w serwisie.

- To nie jest sytuacja zależna od nas. Mamy nadzieję, że autobus pojawi się w Tarnowie już wkrótce - podkreśla Robert Pacana, prezes MPK w Tarnowie

Dodajmy, że Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Tarnowie spodziewało się dostarczenia „elektryka” już 25 czerwca. Po przekazaniu autobusu spółka potrzebuje do dwóch dni na przygotowanie go do włączenia do ruchu. Na razie projekt ma charakter testowy i potrwa do końca wakacji. W tym czasie miasto sprawdzi, czy mieszkańcy i turyści zaakceptują nową trasę oraz czy cichy, elektryczny autobus sprawdzi się w ścisłym centrum. Jeśli rozwiązanie spotka się z pozytywnym odbiorem, nie wyklucza się jego stałego włączenia do siatki połączeń komunikacji miejskiej.

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