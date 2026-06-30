Jeszcze nie wyjechał na ul. Wałową, a już trafił do serwisu. Problemy nowego autobusu w Tarnowie

Michał Reszczyński
2026-06-30 11:28

Już od 1 lipca po ulicy Wałowej w Tarnowie miał jeździć specjalny ekologiczny autobus. Jak się okazuje, nowa linia zostanie uruchomiona z opóźnieniem - powodem jest usterka techniczna pojazdu.

Nowy, nowoczesny, czarno-biały autobus elektryczny z zielonym logo jamnika na przodzie, stojący na brukowanym parkingu. Usterka techniczna opóźniła jego debiut w Tarnowie, o czym piszemy na naszym portalu.
Autor: Urząd Miasta Tarnowa/ Materiały prasowe

Testy nowej trasy w centrum Tarnowa z opóźnieniem 

Według wstępnych założeń, autobus miał wyruszać z pętli przy ul. Pułaskiego, a następnie przejeżdżać przez kluczowe ulice w centrum – m.in. Krakowską, Wałową i Lwowską, zahaczając o okolice ronda oraz rejon dawnego młyna Szancera. Dalej trasa prowadziłaby przez ul. Szeroką, Targową i Narutowicza, po czym pojazd wracałby na punkt początkowy.

Pojazd był wcześniej testowany w Bielsku i Żywcu. Choć jego debiut na ulicach Tarnowa zaplanowano na 1 lipca, to autobus nie pojawił się jeszcze w mieście – wykryto w nim drobną usterkę i obecnie znajduje się w serwisie. 

- To nie jest sytuacja zależna od nas. Mamy nadzieję, że autobus pojawi się w Tarnowie już wkrótce - podkreśla Robert Pacana, prezes MPK w Tarnowie

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Dodajmy, że Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Tarnowie spodziewało się dostarczenia „elektryka” już 25 czerwca. Po przekazaniu autobusu spółka potrzebuje do dwóch dni na przygotowanie go do włączenia do ruchu. Na razie projekt ma charakter testowy i potrwa do końca wakacji. W tym czasie miasto sprawdzi, czy mieszkańcy i turyści zaakceptują nową trasę oraz czy cichy, elektryczny autobus sprawdzi się w ścisłym centrum. Jeśli rozwiązanie spotka się z pozytywnym odbiorem, nie wyklucza się jego stałego włączenia do siatki połączeń komunikacji miejskiej. 

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