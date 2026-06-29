Dramatyczny telefon okazał się żartem. 12-latek odpowie przed sądem rodzinnym

Fałszywy alarm postawił policję na nogi

W piątkowe popołudnie dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Brzesku otrzymał zgłoszenie od jednego z mieszkańców. Mężczyzna poinformował, że skontaktowała się z nim zapłakana dziewczynka, która twierdziła, że bardzo źle się czuje i potrzebuje pomocy. Zgłaszający, zaniepokojony sytuacją, przekazał funkcjonariuszom numer, z którego wykonano połączenie. Policjanci szybko namierzyli urządzenie na terenie powiatu brzeskiego. Na miejscu ustalili, że za serią alarmujących telefonów nie stoi osoba potrzebująca pomocy, lecz 12-letni chłopiec przebywający w grupie rówieśników.

Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy, nastolatek miał wybierać przypadkowe numery i dla żartu przedstawiać nieprawdziwe, dramatyczne historie. Sprawa została udokumentowana przez funkcjonariuszy, a materiały trafią do sądu rodzinnego, który zdecyduje o ewentualnych konsekwencjach wobec chłopca.

Policja przypomina, że fałszywe alarmy i blokowanie linii ratunkowych to realne zagrożenie, które może utrudnić pomoc osobom faktycznie znajdującym się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

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