Rusza budowa 27 mieszkań SIM w Wesołowie. Duże zainteresowanie inwestycją

Nowoczesne mieszkania w Wesołowie coraz bliżej. SIM Małopolska rozpoczyna budowę

W ramach przedsięwzięcia wybudowany zostanie trzykondygnacyjny budynek z 27 lokalami mieszkalnymi o powierzchni od około 33 do 56 metrów kwadratowych. W ofercie znajdą się mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe, dostępne w formule długoterminowego najmu z możliwością dojścia do własności.

Inwestycja obejmuje również rozwiązania mające ograniczyć koszty eksploatacji budynku. Zaplanowano montaż instalacji fotowoltaicznej oraz system ogrzewania oparty na pompie ciepła wspieranej kotłownią gazową. Przy budynku powstanie także 29 miejsc postojowych, w tym dwa przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, a także stanowisko do ładowania samochodów elektrycznych.

– Inwestycja ta jest odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkaniowe w gminie Zakliczyn. Chciałbym podkreślić, że w tym budynku powstanie 27 mieszkań, a zapotrzebowanie jest tak duże, że w trakcie procesu naboru wpłynęło ponad 90 wniosków. To pokazuje, jak ważny jest ten projekt i jakie są oczekiwania mieszkańców – powiedział Michał Lysy, prezes zarządu SIM Małopolska.

Koszt realizacji inwestycji szacowany jest na około 9,6 mln zł. Prace mają się zakończyć w czwartym kwartale przyszłego roku.

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