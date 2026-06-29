Budżet Obywatelski Tarnowa 2027. Rusza nabór projektów. Do wydania jest kilka milionów złotych

Tarnów. Dwa rodzaje projektów i nowe możliwości

Do dyspozycji w Budżecie Obywatelskim Tarnowa na 2027 rok jest dokładnie 5 731 000 zł. Mieszkańcy mogą zgłaszać projekty w dwóch kategoriach – dużych i małych.

Duże mogą liczyć na finansowanie od 150 tys. do 1 mln zł. Taki limit pozwala na realizację większych inwestycji, które mogą znacząco wpłynąć na rozwój miasta i poprawę jakości życia mieszkańców. Z kolei projekty małe muszą mieścić się w przedziale od 20 tys. do 150 tys. zł. To przede wszystkim inicjatywy społeczne, kulturalne, edukacyjne czy integracyjne. Na realizację tej kategorii zarezerwowano 1 mln zł.

Podczas głosowania każdy mieszkaniec będzie mógł oddać głos na jeden projekt duży oraz jeden mały. Prawo udziału w głosowaniu przysługuje także osobom, które ukończyły 16 lat, pod warunkiem że znajdują się w rejestrze mieszkańców Tarnowa lub posiadają Tarnowską Kartę Miejską w wersji Premium.

Nabór projektów potrwa do 27 lipca. Głosowanie zaplanowano od 14 do 26 października, natomiast lista zwycięskich projektów zostanie ogłoszona 29 października.

Szczegółowe informacje, formularze zgłoszeniowe, listy poparcia oraz harmonogram Budżetu Obywatelskiego będą dostępne na stronie www.bo.tarnow.pl

Osoby, które chcą zgłosić swój projekt, ale nie wiedzą, od czego zacząć, będą mogły skorzystać ze specjalnego spotkania informacyjnego. Odbędzie się ono w czwartek, 2 lipca, w godz. 16.30–17.30 w Centrum Dialogu przy ul. Gumniskiej 30 w Tarnowie. Podczas spotkania urzędnicy podpowiedzą, jak przygotować projekt oraz prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy.

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