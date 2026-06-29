Fala upałów w Polsce doprowadziła do dramatycznych wydarzeń nad wodą, gdy wiele osób szukało ochłody w niebezpiecznych miejscach.

Policja potwierdziła najtragiczniejszy dobowy bilans od początku czerwca – w ciągu zaledwie jednej niedzieli utonęło aż 17 osób.

Służby apelują o rozwagę podczas wakacji. Sprawdź, jakich błędów unikać i poznaj kluczowe zasady, które mogą uratować Twoje życie.

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Policja alarmuje: Dramatyczne statystyki

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Komendę Główną Policji, miniona niedziela była najtragiczniejszym dniem nad wodą od początku tegorocznych wakacji. W ciągu zaledwie jednego dnia odnotowano aż 17 przypadków utonięć na terenie całego kraju. To najwyższy dobowy bilans od 1 czerwca.

Od początku miesiąca życie w wodzie straciło łącznie 55 osób. Służby mundurowe nieustannie apelują o rozwagę i przypominają, że za każdą z tych liczb kryje się ludzka tragedia.

Upały i ryzyko nad wodą

Niebezpieczne statystyki zbiegają się w czasie z falą upałów, która nawiedziła Polskę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia III stopnia m.in. dla niemal całego województwa małopolskiego. Prognozowane temperatury w ciągu dnia sięgają tam od 35 do 39 stopni Celsjusza.

Wysokie temperatury skłaniają wiele osób do szukania ochłody w rzekach, jeziorach i innych zbiornikach wodnych. Niestety, często wiąże się to z wybieraniem niestrzeżonych kąpielisk, przecenianiem swoich umiejętności pływackich oraz spożywaniem alkoholu, co znacząco zwiększa ryzyko tragedii.

Dramatyczna akcja ratunkowa w Radłowie

Pozytywnym przykładem, który pokazuje, jak ważna jest szybka i profesjonalna reakcja, jest zdarzenie z minionej niedzieli na Zalewie Riviera Radłowska. Patrolujący zbiornik policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, na pokładzie których znajdował się również ratownik WOPR, zauważyli grupę mężczyzn próbujących utrzymać na powierzchni swojego tonącego kolegę.

Funkcjonariusz, będący jednocześnie ratownikiem, bez wahania wskoczył do wody. Wspólnie z pozostałymi policjantami udało się wyciągnąć nieprzytomnego 24-letniego mężczyznę na pokład łodzi. Poszkodowany nie wykazywał oznak życia. Natychmiast podjęto resuscytację krążeniowo-oddechową, dzięki której udało się przywrócić jego funkcje życiowe. Jak poinformował asp. Kamil Wójcik, oficer prasowy tarnowskiej policji, "po dopłynięciu do brzegu mężczyzna został przekazany załodze pogotowia ratunkowego i trafił do szpitala".

Apel służb o rozwagę podczas wakacji

Rozpoczynające się wakacje to czas wzmożonego wypoczynku nad wodą. Służby ratunkowe i policja apelują o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa:

Korzystaj wyłącznie z wyznaczonych i strzeżonych kąpielisk.

Nigdy nie wchodź do wody po spożyciu alkoholu lub środków odurzających.

Nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich i mierz siły na zamiary.

Pod żadnym pozorem nie pozostawiaj dzieci bez opieki, nawet w płytkiej wodzie.

W przypadku zauważenia niebezpiecznej sytuacji natychmiast wezwij pomoc, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

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