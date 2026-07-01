Prokuratura ujawnia nowe fakty w sprawie śmierci Waldemara Jasińskiego, postaci znanej w tarnowskim środowisku z kontrowersyjnej przeszłości.

Wstępne wyniki sekcji zwłok wykluczyły udział osób trzecich, wskazując jako bezpośrednią przyczynę zgonu powieszenie.

Mimo to śledztwo trwa. Sprawdź, dlaczego prokuratura bada teraz telefony zmarłego i jaki nowy, zaskakujący kierunek obrało postępowanie.

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Wstępne ustalenia po sekcji zwłok

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, Mieczysław Sienicki, w Zakładzie Medycyny Sądowej Collegium Medicum w Krakowie przeprowadzono sekcję zwłok Waldemara Jasińskiego. W czynnościach uczestniczył prokurator z Prokuratury Rejonowej w Tarnowie.

- Ze wstępnej opinii biegłego lekarza wynika, że na ciele denata nie ujawniono żadnych śladów, które mogłyby sugerować działanie osób trzecich. Dodał również, że bezpośrednią przyczyną zgonu było powieszenie - informuje prokurator Mieczysław Sienicki, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnowie.

Śledztwo w toku. Badane są telefony zmarłego

Śledztwo w sprawie śmierci znanego z kontrowersyjnej przeszłości i wspierania lokalnego klubu żużlowego mężczyzny prowadzi Prokuratura Rejonowa w Tarnowie. Postępowanie toczy się w kierunku artykułu 151 Kodeksu Karnego, który dotyczy namawiania lub udzielenia pomocy w celu doprowadzenia człowieka do targnięcia się na własne życie. Grozi za to kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

W ramach śledztwa zabezpieczono telefony komórkowe należące do zmarłego.

- Obecnie trwają czynności zmierzające do odczytania zawartych tam danych - wyjaśnił prokurator Sienicki.

Oczekiwanie na kluczowe dowody

Prokuratura podkreśla, że na ostateczne wnioski jest jeszcze za wcześnie. Śledczy oczekują na pełny protokół z sekcji zwłok. Ponadto, w trakcie autopsji pobrano próbki do badań toksykologicznych, które mają wykazać ewentualną obecność alkoholu lub środków odurzających w organizmie zmarłego. Na wyniki tych analiz trzeba będzie poczekać.

Planowane są również przesłuchania kolejnych osób, które mogą posiadać informacje na temat okoliczności zdarzenia.

Przypomnijmy, ciało Waldemara Jasińskiego zostało znalezione w środę, 24 czerwca, na terenie jego domu znajdującego się pod Tarnowem. Martwego 50-latka odkryła w łazience bliska osoba, z którą na co dzień mieszkał.

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